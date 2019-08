Barcellona, Ansu Fati da record: battuto Messi, in campo a 16 anni, 10 mesi e 1 giorno

Ansi Fati scendendo in campo contro il Betis è diventato il 2° debuttante più giovane di sempre del Barcellona nella Liga: battuti Messi e Krkic.

Una nuova stella per il di Ernesto Valverde. Nella gara di domenica sera contro il Betis, infatti, ha fatto il suo debutto ufficiale nella spagnola il giovanissimo Anssumane Fati, per tutti Ansu Fati, e il suo è stato un esordio da record.

Con DAZN segui La Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Subentrato al posto di Carles Pérez al 78', il giocatore della Guinea-Bissau è diventato il 2° calciatore più giovane del Barcellona a debuttare nella Liga spagnola, battendo in questo primato con soli 16 anni, 10 mesi e un giorno persino Lionel Messi (17 anni e 114 giorni).

Davanti a lui soltanto ​Vicente Martínez Alama, che nel lontano 1941, scese in campo a 16 anni e 278 giorni, una ventina in meno rispetto a Fati.

Approdato nella Masia nel 2012, dopo tanta sfortuna il ragazzo sembra ora pronto per fare il grande balzo in Prima squadra. Nel 2015 si era rotto tibia e perone, e il grave infortunio lo aveva costretto a uno stop di quasi un anno. Successivamente Fati era stato sospeso dalla FIFA per irregolarità commesse dai catalani nei tesseramenti di calciatori minorenni.

Ora per il ragazzo della Guinea-Bissau il peggio alle spalle, e anche grazie al permesso speciale concesso dai genitori, è arrivata la prima apparizione in Prima squadra.

"Ringrazio tutti, la squadra e il mister, ma soprattutto i miei genitori che mi hanno permesso di essere qui e di godermi questo incredibile momento".

Il prossimo obiettivo dell'enfant prodige blaugrana è il record di precocità del primo goal segnato, detenuto al momento da Bojan Krkic con 17 anni e 2 mesi.