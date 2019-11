Balotelli all'attacco: "Non ho accusato tutto il Verona, solo i coglioni che ho sentito"

Ha generato un mare di indignazione a livello mondiale quanto accaduto domenica a . Mario Balotelli vittima di ululati razzisti e condanna quasi unanime da parte del mondo del calcio. Dopo che Castellini, capo ultras dei gialloblù, ha difeso i suoi, Super Mario non ci sta.

Intervistato da Le Iene, Balotelli ha voluto specificare il suo pensiero sui tifosi del Verona, evidenziando però di non accettare minimamente gli sfottò razzisti. La sua reazione non è stata contro tutto il popolo gialloblù ovviamente, ma solo contro chi si è reso protagonista di cori beceri.

Balotelli ha spiegato:

"Quello che è successo non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto, e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre, perché li ho sentiti dal campo".