Balotelli non potrà guidare in Svizzera per tre mesi: la multa è pubblica

Ammenda di 90 euro e divieto di guidare in Svizzera da dicembre a gennaio: la sanzione è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone.

Mario Balotelli non potrà guidare veicoli a motore in fino al prossimo marzo. A fine ottobre, in Canton Ticino, c'è stata un'infrazione del codice stradale non meglio precisata per il giocatore del e pubblicazione della multa... sul Foglio ufficiale del Cantone.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

La sanzione è stata infatti emessa dalla Sezione ticinese della circolazione ed oltre al divieto di utilizzo di auto, moto e simili dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 20, prevede anche il pagamento della somma di 100 franchi svizzeri, ovvero circa 90 euro.

Secondo i media ticinesi, la nota pubblica a Bellinzona con la multa di Balotelli resa pubblica a tutti, è stata riportata così visto che le autorità svizzere non conoscono l'attuale residenza del giocatore bresciano, da qualche mese rientrato nella città in cui è cresciuto prima di diventare un big del calcio italiano.

Classe 1990, Balotelli ha lasciato la dopo tre annate giocate con la maglia del prima e del poi: con il Brescia ha fin qui siglato due goal in sette presenze ed è stato al centro dell'attenzione per il caso razzismo al Bentegodi di .

L'obiettivo di Balotelli è quello di riprendersi la Nazionale azzurra, ma una convocazione all'Europeo sembra decisamente in salita. Lo stesso Mancini, tecnico dell' ed estimatore del ragazzo, ha evidenziato di poterlo convocare solamente quando sarà il momento.

In conferenza stampa, Mancini è stato chiaro a tal riguardo: