Balotelli al Brescia, l'attaccante posta una foto con Dario Hubner

Balotelli ha postato su Instagram una foto insieme alla leggenda del Brescia Dario Hubner: l'ex attaccante ha incontrato la squadra in allenamento.

Colpo dell'estate per Massimo Cellino, Mario Balotelli al si sente già a casa. L'attaccante è stato accolto con grande entusiasmo da oltre 1000 tifosi al primo allenamento ieri, mentre oggi è stato protagonista di un incontro molto speciale al centro sportivo di Torbole.

A far visita alla squadra è stato infatti Dario Hubner , una vera e propria leggenda dalle parti di Brescia. Con le sue 85 reti segnate in oltre 140 gare con le Rondinelle l'attaccante di Muggia è infatti un idolo dei tifosi.

Una piacevole sorpresa immortalata in uno scatto, con Balotelli che ha poi postato la foto che lo ritrae al fianco di Hubner su Instagram. Qui l'attaccante gli ha risposto 'Grande Mario', con l'ex che ha poi replicato con un 'Grande tu, Darione'.

Uno scatto che non poteva che scatenare la reazione dei tanti tifosi del Brescia, speranzosi di veder ripetere a Balotelli proprio le gesta mostrate sul campo da Hubner. Insieme a Roberto Baggio e Andrea Pirlo, l'attaccante del Friuli- Giulia nella stagione 2000/2001 portò le Rondinelle fino al settimo posto in campionato, ottenendo il pass per l'Intertoto.

Ora ciò che i tifosi chiedono a Balotelli è invece quello di regalare una tranquilla salvezza alla squadra, pronti poi ad accogliere tutto ciò che di meglio arriverà.