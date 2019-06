Bale si ammutina: il Real Madrid vuole venderlo, lui vuole rimanere

Il Real Madrid ha già fatto capire che vuole vendere Bale, ma il giocatore ha detto ai dirigenti di voler rimanere: a Madrid può giocare molto a golf.

Di solito siamo abituati a superstar che chiedono la cessione contro il volere della società, ogni tanto capita però anche l'opposto. È il caso di Gareth Bale e del : il club vuole venderlo, lui vuole restare.

A riportarlo è 'As', che va anche oltre e spiega che non solo l'entourage del giocatore ha parlato con la dirigenza spiegando la sua volontà di rimanere a Madrid: è stato anche il giocatore stesso a presentarsi a parlare e prendere posizione.

Nei giorni scorsi il Real Madrid aveva fatto capire che Bale non rientrava più nei piani, anche attraverso ZInedine Zidane, con cui il rapporto negli ultimi tempi sembra essersi logorato. Eppure il gallese non ha intenzione di fare un passo indietro.

Le ragioni sarebbero extra-campo: la famiglia di Bale a Madrid si trova bene, per il clima e per l'ambiente, i figli si sono ambientati e nella capitale spagnola l'attaccante ex può giocare molto a golf, la sua grande passione.

Con la volontà del giocatore così chiara, il Real Madrid faticherà ad arrivare a una cessione, anche per i 17 milioni di ingaggio che percepisce il classe 1989. Gli arrivi di Rodrygo, Jovic e Hazard gli chiudono però lo spazio.

Bale, comunque, non ha intenzione di schiodarsi da Madrid. E ha deciso quindi di dare priorità alle questioni extra-calcistiche, conscio che trovare un'altra squadra non sarebbe comunque stato semplice.