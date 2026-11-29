Come vedere Auxerre-Marsiglia con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Il Marsiglia sarà di scena domenica allo Stade de l'Abbe-Deschamps contro l’Auxerre in Ligue 1. La squadra di Bruno Genesio cercherà di riscattarsi dopo una pesante sconfitta in campionato.

Il ko è arrivato contro il Le Mans, vittorioso per 3-2 al Velodrome il 22 novembre. La sconfitta ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni ed è stata difficile da digerire, visto lo stato di forma mostrato dal Marsiglia.

La reazione è arrivata in settimana in Europa League, con il Marsiglia che ha battuto il Levski Sofia 1-0. Amine Gouiri ha segnato su rigore e Pierre-Emile Hojbjerg ha controllato il centrocampo. Genesio non ha gradito il rigore a cucchiaio sbagliato da Gouiri più avanti nella partita.

L’Auxerre è 15° e arriva alla sfida con un rendimento altalenante sotto la guida di Will Still. Nell’ultima partita ha pareggiato 1-1 con il Monaco e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato.

Il Marsiglia è sesto, ma la squadra di casa riterrà di poter rendere la partita complicata. L’Auxerre non è stato facile da battere in casa per le squadre vicine in classifica, e il recente calo difensivo del Marsiglia le darà fiducia.