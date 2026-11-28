Come vedere Auxerre-Marsiglia con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Il Marsiglia farà visita all'Auxerre allo Stade de l'Abbe-Deschamps domenica, in Ligue 1. La squadra di Bruno Genesio cercherà di riscattare una pesante sconfitta in campionato.

Il ko è arrivato contro il Le Mans, che il 22 novembre ha vinto 3-2 al Velodrome. La sconfitta ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni ed è stata particolarmente amara, vista la forma mostrata dal Marsiglia.

La reazione è arrivata in settimana in Europa League, con il successo per 1-0 del Marsiglia sul Levski Sofia. Amine Gouiri ha segnato su rigore e Pierre-Emile Hojbjerg ha controllato il centrocampo. Genesio non ha gradito il rigore a cucchiaio sbagliato da Gouiri più avanti nella partita.

L'Auxerre è 15° e attraversa un periodo di forma altalenante sotto la guida di Will Still. Nell'ultima partita ha pareggiato 1-1 con il Monaco e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato.

Il Marsiglia è sesto, ma i padroni di casa riterranno di avere le carte in regola per metterlo in difficoltà. In casa l'Auxerre non è stato facile da battere per le squadre vicine in classifica e il recente calo difensivo del Marsiglia gli darà fiducia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere la partita, comprese le informazioni sulla trasmissione in TV e streaming.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Auxerre-Marsiglia non sono al momento disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena confermati.

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