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Austria Vienna-Rapid Vienna: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 1 nov 2026 - 11:00 Generali Arena

La partita tra Austria Vienna e Rapid Vienna inizierà il 1° novembre 2026 alle 17:00.

Austria Vienna-Rapid Vienna oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

Il derby di Vienna tra Austria Vienna e Rapid Vienna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Austria 1. Chi vuole seguire la partita in streaming può farlo su Sky X.

I temi della settimana: com'è andata per Austria Vienna e Rapid Vienna?

L'Austria Vienna arriva al derby con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra impegni ufficiali e amichevoli. L'unico successo è stato il 6-1 in amichevole contro l'Admira Wacker. In campionato, i viola hanno perso le ultime partite contro l'Altach (1-2), il Ried (2-3) e lo Sturm Graz (0-2): in queste tre gare hanno incassato complessivamente otto reti, segnandone soltanto tre.

Il Rapid Vienna è in splendida forma. I biancoverdi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite tra impegni ufficiali e amichevoli, segnando 13 gol. Particolarmente impressionanti il 5-1 in campionato contro l'Austria Lustenau e il 3-1 contro l'Hartberg. L'unica sconfitta è stata lo 0-1 in amichevole contro il Venezia.

Austria Vienna-Rapid Vienna: le formazioni

Austria Vienna-Rapid Vienna: lo stato di forma

Austria Vienna-Rapid Vienna: il bilancio degli scontri diretti

Austria Vienna-Rapid Vienna: le classifiche