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Austria Vienna-Rapid Vienna, dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

Austria Vienna vs Rapid Vienna
Austria Vienna
Rapid Vienna
Bundesliga

Nella 1. Bundesliga austriaca, l'Austria Vienna affronta il Rapid Vienna. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e in streaming?

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Austria Vienna-Rapid Vienna: orario del calcio d'inizio

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Bundesliga - Game Week 11
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La partita tra Austria Vienna e Rapid Vienna inizierà il 1° novembre 2026 alle 17:00.

Austria Vienna-Rapid Vienna oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

Il derby di Vienna tra Austria Vienna e Rapid Vienna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Austria 1. Chi vuole seguire la partita in streaming può farlo su Sky X.

I temi della settimana: com'è andata per Austria Vienna e Rapid Vienna?

L'Austria Vienna arriva al derby con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite tra impegni ufficiali e amichevoli. L'unico successo è stato il 6-1 in amichevole contro l'Admira Wacker. In campionato, i viola hanno perso le ultime partite contro l'Altach (1-2), il Ried (2-3) e lo Sturm Graz (0-2): in queste tre gare hanno incassato complessivamente otto reti, segnandone soltanto tre.

Il Rapid Vienna è in splendida forma. I biancoverdi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite tra impegni ufficiali e amichevoli, segnando 13 gol. Particolarmente impressionanti il 5-1 in campionato contro l'Austria Lustenau e il 3-1 contro l'Hartberg. L'unica sconfitta è stata lo 0-1 in amichevole contro il Venezia.

WIE

WIE - Forma

ADM
V1-6
SGR
S0-2
RIE
S3-2
ALT
S2-1
HAR
S1-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RAP

RAP - Forma

VEN
S1-0
LAS
V0-2
HAR
V3-1
LUS
V5-1
FVI
V0-3
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Austria Vienna-Rapid Vienna: le formazioni

Probabili formazioni Austria Vienna - Rapid Vienna

Allenatore

  • S. Helm

Austria Vienna-Rapid Vienna: lo stato di forma

WIE

WIE - Forma

ADM
V1-6
SGR
S0-2
RIE
S3-2
ALT
S2-1
HAR
S1-1
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RAP

RAP - Forma

VEN
S1-0
LAS
V0-2
HAR
V3-1
LUS
V5-1
FVI
V0-3
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Austria Vienna-Rapid Vienna: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Austria ViennaPareggioRapid Vienna
3
1
1
Bundesliga
Rapid Vienna badge
Rapid Vienna
RAP
0
Austria Vienna badge
Austria Vienna
WIE
2
FIN
Bundesliga
Austria Vienna badge
Austria Vienna
WIE
1
Rapid Vienna badge
Rapid Vienna
RAP
1
FIN
Bundesliga
Austria Vienna badge
Austria Vienna
WIE
2
Rapid Vienna badge
Rapid Vienna
RAP
0
FIN
Bundesliga
Rapid Vienna badge
Rapid Vienna
RAP
1
Austria Vienna badge
Austria Vienna
WIE
3
FIN
Bundesliga
Austria Vienna badge
Austria Vienna
WIE
1
Rapid Vienna badge
Rapid Vienna
RAP
2
FIN
9Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Austria Vienna-Rapid Vienna: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Rapid ViennaRapid ViennaRAP
10901319+2227
V
V
V
V
V
2
SalisburgoSalisburgoSAL
10730245+1924
V
V
D
V
D
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
V
S
V
S
D
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
105321812+618
D
V
V
S
V
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
V
V
S
V
D
6
RiedRiedRIE
114431918+116
D
D
V
V
V
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
S
D
V
S
S
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
S
D
S
D
D
9
AltachAltachALT
113171117-610
D
V
S
V
S
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261224-128
S
S
S
V
S
11
Austria ViennaAustria ViennaWIE
102171020-107
S
S
S
D
V
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
S
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione

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