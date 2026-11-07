Come vedere Austin FC-Portland Timbers con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 19:00 Q2 Stadium

L’Austin FC ospita i Portland Timbers al Q2 Stadium di Austin in una sfida di MLS della Western Conference che conta molto per entrambe le squadre, mentre la stagione regolare entra nelle sue fasi finali.

La squadra di Davy Arnaud arriva all’appuntamento in un momento difficile. L’Austin ha perso quattro delle ultime cinque partite di MLS, compresa la sconfitta per 4-1 contro i LA Galaxy nell’ultima uscita, e le sue speranze di raggiungere i playoff si assottigliano di settimana in settimana. Al 14° posto nella Western Conference, la squadra di casa è sottoposta a una forte pressione.

Portland arriva invece sulla scia di risultati positivi. La squadra di Marti Cifuentes ha vinto tre delle ultime cinque partite, comprese le vittorie consecutive contro Charlotte FC e St. Louis City, e nell’ultima uscita ha battuto Houston Dynamo FC per 3-1. I Timbers sono ottavi nella Western Conference e pienamente in corsa per i playoff.

Per l’Austin è una partita da non perdere. Una sconfitta in casa spegnerebbe quasi del tutto le sue ambizioni di accedere alla fase finale e aumenterebbe ulteriormente la pressione sulla squadra di Arnaud, con poco tempo a disposizione per risollevarsi.

Portland, al contrario, si presenterà con fiducia. I risultati recenti hanno trasformato quella che sembrava una stagione difficile in una concreta corsa ai playoff, e una vittoria ad Austin rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Austin FC-Portland Timbers in diretta, compresi il canale TV, le informazioni sullo streaming e l’orario d’inizio.

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