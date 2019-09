Atletico-Real Madrid, Ramos insulta il guardalinee: Simeone su tutte le furie

Attimi di tensione nel derby di Madrid tra Real e Atletico: Sergio Ramos ha insultato il guardalinee e fatto infuriare il Cholo Simeone in panchina.

Quello giocato ieri sera al Wanda Metropoliano tra Atletico e Real non è sicuramente stato uno dei 'Derbi' di Madrid più memorabili degli ultimi tempi. La tensione e il nervosismo però non sono mancati, soprattutto tra due simboli dei rispettivi club.

La partita si è conlusa 0-0 con poche emozioni. Ad animarla ci hanno pensato Sergio Ramos e Diego Simeone, i quali hanno dato vita a una polemica che probabilmentet si trascinerà anche negli scorsi giorni.

Il capitano del , come riporta 'Marca' è stato pizzicato dalle telecamere mentre proferiva espressioni offensive nei confronti del guardalinee, una frase in particolare (che non necessita di traduzione).

"La puta que te parió!"

L'episodio non è passato inosservato nemmeno a Diego Simeone, che dalla panchina ha notato il fatto e ha protestato vivacemente, chiedendo come potesse essere permessa una cosa del genere. Ramos non è stato infatti sanzionato dall'arbitro con cartellini.

La furia del tecnico è data dalla squalifica di 8 giornate comminata a Diego Costa sempre per insulti all'arbitro nella scorsa stagione. Ora anche per Ramos c'è il rischio. E Simeone a fine partita non ha mancato di ricordarlo.

"Le cose che accadono sul campo rimangono in campo. Il guardalinee sa cosa ha detto Sergio Ramos".

Dopo le tensioni, forse, le sanzioni. E il rischio di uno stop da 4 a 12 giornate per il capitano del Real Madrid.