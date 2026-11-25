Come vedere Atletico Madrid-Viking con una VPN

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Presentazione della partita

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Mercoledì l’Atletico Madrid ospita il Viking al Riyadh Air Metropolitano di Madrid nella fase campionato della Champions League.

La squadra di Diego Simeone arriva da un ottimo momento in campionato. Il 3-0 di domenica sul campo del Getafe è stato l’ottavo successo dell’Atletico nelle ultime nove partite di Liga e ha portato la squadra a 31 punti, a due dal Real Madrid e a cinque dalla capolista Barcellona.

La partita arriva anche dopo un traguardo raggiunto dall’allenatore. Con la sua 345ª vittoria, Simeone è diventato il tecnico con più successi di sempre nella Liga. Il capitano Koke ha raccontato che la squadra si è congratulata con lui davanti a tutto il gruppo.

In Europa, l’Atletico deve reagire. Ha perso 2-0 contro il Bayern Monaco nella precedente partita di Champions League ed è al 26° posto in classifica.

Il Viking, allenato da Morten Jensen, arriva a Madrid una posizione più in alto, al 25° posto. Ha battuto il Sabah 4-1 nell’ultima partita europea, ma nel fine settimana ha perso 3-2 contro il Tromso in Eliteserien.

L’Atletico deve fare a meno di Ademola Lookman, che sta recuperando da una distorsione al ginocchio subita durante gli impegni con la nazionale. Julian Alvarez e Alex Baena sono stati protagonisti contro il Getafe ed entrambi figurano nell’undici titolare previsto.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orario d’inizio, le ultime sulle squadre e come seguire la partita.

Le ultime sulle squadre e le rose