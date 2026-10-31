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Come guardare Athletic Bilbao-Real Sociedad con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao ospita la Real Sociedad al San Mames di Bilbao in uno dei derby locali più sentiti dei Paesi Baschi nella Liga.

L’Athletic arriva a questa sfida in un discreto momento di forma in campionato, dopo aver segnato quattro goal al Getafe senza subirne nella sua ultima partita di Liga. Nico Williams, che di recente ha legato il proprio futuro al club firmando un contratto fino al 2035, è al centro di tutte le iniziative offensive della squadra di Edin Terzic.

La Real Sociedad si presenta alla partita al quinto posto nella Liga, tre posizioni e una manciata di punti sopra l’Athletic, ottavo. La squadra di Pellegrino Matarazzo ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e arriva alla sfida con grande fiducia.

Gli ospiti devono affrontare gli impegni di Europa League parallelamente al campionato, un fattore che complica la gestione della rosa. Il recente 6-0 inflitto al Lillestroem dimostra che, quando serve, non manca loro la forza in attacco.

Per l’Athletic, il fattore campo al San Mames ha un peso notevole. Lo stadio è da tempo un fortino e, con Williams legato al club a lungo termine e la rosa rimasta sostanzialmente intatta, Terzic si aspetterà che la sua squadra prenda in mano la partita fin dal primo fischio.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare in diretta questo derby di Liga.

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