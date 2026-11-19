Come guardare Athletic Bilbao-Espanyol con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 20 nov 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao ospita l’Espanyol al San Mames di Bilbao domenica 6 dicembre 2026, per una partita della Liga.

La squadra di Edin Terzic arriva alla sfida in un buon momento nelle competizioni nazionali: è settima in classifica e ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il successo per 2-1 sulla Real Sociedad a inizio novembre ha mostrato la sua forza in casa, anche se il pareggio con l’Osasuna nell’ultima partita ha rappresentato una lieve flessione.

L’Espanyol arriva a Bilbao in un periodo più difficile. La squadra di Eder Sarabia è 13ª nella Liga e ha vinto una sola delle ultime cinque partite ufficiali. Le sconfitte contro Racing Santander e Atletico Madrid si aggiungono all’eliminazione precoce dalla Copa del Rey contro il Sestao.

Le assenze influenzeranno le scelte di entrambe le squadre. L’Athletic deve fare a meno di diversi giocatori chiave per infortunio, mentre anche l’Espanyol affronta la trasferta verso nord con alcuni problemi di condizione fisica.

Il San Mames è da tempo uno degli stadi dall’atmosfera più intensa del calcio spagnolo e il pubblico basco cercherà di spingere la propria squadra verso un risultato che consolidi la sua posizione nella metà alta della classifica.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come guardare Athletic Bilbao-Espanyol in diretta.

ExpressVPN è disponibile per i tifosi che potrebbero incontrare restrizioni geografiche nel tentativo di accedere alla diretta di Athletic Bilbao-Espanyol.

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