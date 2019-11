Atalanta, Zapata non ce la fa: non convocato per la Juventus

Duvan Zapata assente per Atalanta-Juventus: il colombiano non è stato convocato da Gasperini, che dovrebbe fare affidamento su Muriel.

Se da una parte non ci sarà Cristiano Ronaldo, dall'altra non possono festeggiare più di tanto: l' sfiderà la senza Duvan Zapata, non ancora pronto per affrontare un impegno di grossa portata come quello con i bianconeri.

Ora è ufficiale: il colombiano non è stato convocato da Gian Piero Gasperini che ha preferito attendere un po' prima del definitivo rientro con la squadra dopo l'infortunio agli adduttori, non smaltito completamente soprattutto a livello psicologico.

Chi invece sarà dell'incontro è Luis Muriel, in ballottaggio con Musa Barrow per affiancare il 'Papu' Gomez in attacco e regolarmente convocato. Sulla trequarti spazio per Pasalic al posto dello squalificato Malinovskyi.

Mancherà per squalifica anche Ilicic, costretto a scontare l'ultimo dei due turni di stop comminati per il calcio a Lykogiannis nel corso della sfida persa in casa contro il . Lo sloveno tornerà in occasione della trasferta di di sabato 30 novembre.