Atalanta, Percassi annuncia: "Gasperini resta, avanti insieme"

Il presidente dell'Atalanta, dal sito ufficiale, ha confermato che Gasperini resterà a Bergamo anche nella prossima stagione.

Si era già capito negli ultimi due giorni, ma adesso è arrivata pure l'ufficialità. Gian Piero Gasperini resterà sulla panchina dell', almeno per la prossima stagione. A confermarlo è direttamente il presidente Antonio Percassi sul sito ufficiale.

"Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue. Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra".

L'allenatore lotterà quindi sulla panchina dell'Atalanta in , in ed in Coppa . La , che nelle scorse settimana si era avvicinata molto a Gasperini, dovrà puntare altrove il proprio mirino.

Saranno sicuramente contenti tutti i tifosi dell'Atalanta, e adesso sperano che la squadra possa restare competitiva come quest'anno, se non di più, dopo il calciomercato estivo. Tra possibili cessioni e possibili acquisti, a Bergamo si riparte dalla certezza assoluta del lavoro di Gian Piero Gasperini.