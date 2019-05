Atalanta in emergenza col Genoa: squalificati Gomez, Mancini e Masiello

L'Atalanta vola ma perde tre pedine fondamentali in vista del Genoa: Gomez, Mancini e Masiello salteranno il match per squalifica.

Un' in formato europeo ha avuto la meglio su una troppo brutta per essere vera: tre punti d'oro per gli orobici e alla portata, con il mirino spostato addirittura sulla terza piazza occupata dall' .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

All'Olimpico non c'è stata partita, seppur vi sia da rilevare una nota stonata per i nerazzurri: nel prossimo incontro di in programma sabato 11 maggio (si giocherà al 'Mapei Stadium' causa lavori in corso all'Atleti Azzurri d' ) col mancheranno ben tre titolarissimi.

Gasperini non avrà a disposizione Gianluca Mancini, Andrea Masiello e Alejandro Gomez: tutti saranno out per scontare il turno di squalifica divenuto automatico dopo le rispettive ammonizioni ricevute nella Capitale.

Se in attacco c'è ampia scelta e possibilità di sostituire il 'Papu', il tecnico atalantino dovrà fare di necessità virtù in difesa: oltre ai due già citati non saranno dell'incontro nemmeno Toloi e Varnier, per i quali la stagione è già finita da tempo.