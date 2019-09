Atalanta, De Roon scherza: "Finalmente gioco la Champions e mettono questa foto"

Marten De Roon è un fenomeno social, la sua ultima trovata è relativa alla foto scelta dall'UEFA per presentare lo storico debutto in dell’ .

Per il centrocampista olandese della Dea infatti nella foto prescelta, che lo ritrae esultante insieme al bomber colombiano Duvan Zapata, la sua faccia non è decisamente delle migliori.

Finally playing Champions League, and this is the photo they go for. https://t.co/0Rdw6AEJSF