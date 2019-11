Ascoli, Ninkovic non tira il rigore e vuole il cambio: può finire fuori rosa

Caso ad Ascoli: Da Cruz calcia (e segna) il rigore al posto di Ninkovic. Il serbo chiede il cambio subito. Ora può finire fuori rosa.

Sabato pomeriggio in casa è scoppiato il caso Nikola Ninkovic, che ha chiesto il cambio dopo non aver calciato un rigore. È successo durante l'1-1 allo stadio Del Duca contro il .

Il serbo ex non ha calciato il rigore desistendo e lasciandolo a Da Cruz dopo una discussione. L'ex ha segnato, ma Ninkovic non l'ha presa bene, tanto da chiedere il cambio. Il tecnico Paolo Zanetti non ci ha pensato molto, lo ha sostituito e lo ha spedito anche negli spogliatoi.

Clamoroso ad Ascoli 😲

Ninkovic non calcia il rigore e... chiede il cambio 🔄#SerieB #DAZN pic.twitter.com/6mFy0cPyGH — DAZN (@DAZN_IT) November 4, 2019

Il direttore sportivo Tesoro ha già annunciato provvedimenti, come riportato da 'Sky Sport', e Ninkovic potrebbe ora finire fuori squadra.

"Ninkovic è deluso perchè voleva incidere maggiormente nella gara, questo lo rende nervoso: finchè non è sereno può dare poco alla squadra. Non escludo che possa andare fuori rosa".

Anche il tecnico Zanetti nel post-gara è stato polemico sulla situazione e non ha lesinato parole pesanti.