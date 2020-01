Arriva la Juventus, Gattuso: "Sarri e Higuain non sono traditori"

Il riparte dalla vittoria contro la in Coppa . La squadra di Gattuso ha ritrovato vittoria e prestazione dopo le difficoltà dell'ultimo mese e mezzo. Domani sera al San Paolo arriva la . Il tecnico ha presentato la sfida in conferenza stampa.

"Napoli-Juventus per noi in questo momento significa tanto. Dobbiamo dare continuità alla prestazione di tre giorni fa. Giochiamo contro una squadra che ti fa venire il mal di testa, prepararla non sarà facile. La loro è una squadra composta da grandissimi campioni, una squadra nella quale si vede la mano dell’allenatore e quindi bisogna capire bene cosa gli possiamo lasciare. E’ una partita che rappresenta tanto anche perchè ci sarà grandissimo entusiasmo, ci saranno tantissimi tifosi allo stadio e quindi abbiamo il dovere di provare a fare una grande gara anche per andare alla ricerca dell’entusiasmo. Come abbiamo visto contro la Lazio, per il San Paolo è una componente importante in questo momento e quando c’è entusiasmo nel nostro stadio siamo agevolati su tanti aspetti”.

“Non dico chi gioca, quello che posso dire è che dovrebbe essere a disposizione per la panchina Maksimovic. Koulibaly speriamo di averlo per la settimana prossima, mentre Mertens sta un po’ meglio. Allan ha fatto una risonanza venerdì mattina, c’era ancora un piccolo edema e visto che comunque doveva stare fermo ho deciso di mandarlo a casa visto che è nato suo figlio. E’ giusto così vista l’importanza dell’evento”.

“Il Napoli dell’anno prossimo? A me non interessa quello della prossima stagione, interessa quello di oggi. Mi interessa avere giocatori motivati che sono disposti a lottare per questa maglia. Siamo andati a prendere il capitano del e so come funziona il mercato a gennaio. Bisogna fare delle scelte, lavorare con professionalità ed ho sempre detto che tutti i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità. Non parlo di chi vuole restare o di chi vuole andare via, qui bisogna solo fare i punti che servono a fare diventare questa stagione normale”.

“Politano? Quando e se arriverà ne parleremo”.

“La prestazione con la è stata bruttissima, non mi aspettavo una cosa del genere. La partita con la Lazio deve essere un punto di partenza”.