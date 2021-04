Arjan De Zeeuw, dal calcio alla Polizia: l'ex Wigan e Portsmouth ha cambiato vita

Al termine della propria carriera i calciatori cercano spesso di rimanere nell’ambito del pallone, come allenatori, opinionisti o tecnici. Arjan De Zeeuw, invece, dopo una vita tra Olanda e Inghilterra, oggi ha cambiato radicalmente: è entrato in Polizia.

Al podcast del suo ex compagno del Wigan Emmerson Boyce, il classe 1970, 150 presenze in Premier League e ritiratosi nel 2009, ha raccontato il suo nuovo lavoro e la sua nuova occupazione nelle Forze dell’Ordine.

“Amavo talmente tanto giocare a calcio che non volevo stare vicino al campo senza poter giocare, così ho deciso di uscire totalmente da quel mondo.

Avendo una laurea in medicina, la mia prima idea era di diventare un dottore, ma la Polizia locale cercava persone con il mio profilo. Sembrava un po’ un sogno dei ragazzini, la macchina veloce e la pistola. E in più entrare in Polizia mi richiedeva meno tempo rispetto a diventare dottore.

Essere in Polizia ti fa vedere l’altro lato della società, è interessante. E posso dirlo: ora ho davvero la macchina veloce e le pistole”.