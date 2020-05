Arda Turan ricorda l'approdo al Barcellona: "Lo seppi 15 giorni dopo"

Arda Turan svela un retroscena sul suo trasferimento al Barcellona: “Il mio agente non mi disse nulla, pensavo di essere diretto al Bayern”.

E’ esploso giovanissimo al e poi si è consacrato come giocatore di altissimo livello all’. Arda Turan, dopo tante ottime annate, nel 2015 si è guadagnato l’approdo in uno dei club più importanti in assoluto: il .

La società blaugrana sborsò 34 milioni di euro più bonus pur di strapparlo alla concorrenza, ma mentre tutto questo avveniva, l’esterno turco era totalmente ignaro della situazione.

A svelarlo è stato lo stesso Arda Turan nel corso di una diretta Instagram.

“Il mio agente, Ahmet Bulut, non mi disse che ero stato acquistato dal Barcellona. Un anno prima sfumò all’ultimo secondo il mio trasferimento al ed ero comunque convinto che sarei andato al ”.

Arda Turan ha scoperto solo molti giorni dopo di essere diventato un giocatore del Barcellona.

“Lo scoprii quindici giorni dopo. Mentre ero insieme al mio agente, dalla sua borsa cadde un documento. Vidi che su di esso c’era lo stemma del Barcellona ed io non riuscivo a crederci. Ahmet mi disse ‘Vieni, vieni, guarda…”.

Il campione turco in realtà poi solo di rado è riuscito ad esprimersi ad alti livelli con la maglia del Barcellona.