Arbitri nel mirino: #FermiamoStaPagliacciata tendenza su Twitter

Su Twitter spopola l'hashtag #FermiamoStaPagliacciata, creato da alcuni tifosi dell'Inter in segno di protesta dopo il rigore concesso alla Juventus.

La decima giornata di ci sta regalando emozioni a non finire e non solo: sul piatto della bilancia anche le polemiche arbitrali che, nonostante la presenza del VAR, non sembrano essersi attenuate rispetto agli anni scorsi.

Nel mirino dei tifosi di mezza è finito il calcio di rigore concesso alla in pieno recupero contro il : contatto Sanabria-Ronaldo punito con la massima punizione dall'arbitro Giua che ha indicato il dischetto senza nutrire alcun dubbio.

Penalty che ha permesso ai campioni d'Italia di mantenere il primo posto in classifica proprio sul gong: decisione non gradita da alcuni tifosi dell' che hanno dato vita all'hashtag #FermiamoStaPagliacciata, in riferimento alla presunta irregolarità del campionato che favorirebbe i rivali bianconeri.

Nessuna spiegazione può giustificare questo rigore. Ronaldo si è palesemente lasciato cadere. Ogni anno ci ritroviamo a commentare errori palesi sempre a favore della stessa squadra. Possibile che sia sempre una coincidenza?



Facciamo girare l'hashtag:#FermiamoStaPagliacciata — Fondamentalismo Nerazzurro (@fondnerazz) 30 ottobre 2019

L'hashtag è diventato virale nel giro di poche ore, tanto da entrare tra le tendenze del momento su Twitter: merito anche dell'appoggio dei tifosi della e del , questi ultimi ancora inviperiti per il rigore non assegnato da Giacomelli per la trattenuta di Kjaer ai danni di Llorente.

Un clima infuocato in campo e sui social: in due mesi di Serie A ne abbiamo viste di tutti i colori e, probabilmente, sarà così fino all'ultima giornata.