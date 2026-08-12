Tottenham Hotspur vs Hoffenheim: dettagli della partita

Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 10:00

Tottenham Hotspur e TSG 1899 Hoffenheim scenderanno in campo il 15 agosto 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST).

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Anteprima della partita e precedenti recenti

Il Tottenham Hotspur ospita i tedeschi del TSG 1899 Hoffenheim al Tottenham Hotspur Stadium per un altro test precampionato in vista della prossima stagione di Premier League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con un recente precedente memorabile, essendosi affrontate in una entusiasmante sfida di UEFA Europa League nel gennaio 2025, quando gli Spurs si imposero per 3-2 alla PreZero Arena di Sinsheim. Questa reunion estiva offre a entrambi gli allenatori un ideale test di alto livello prima della ripresa degli impegni ufficiali.

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Il percorso precampionato del Tottenham Hotspur

Sotto la guida dell'allenatore Roberto De Zerbi, il Tottenham ha vissuto un precampionato attivo e senza sconfitte. Gli Spurs hanno iniziato la preparazione estiva a luglio con una vittoria per 1-0 contro il Milton Keynes Dons, prima di affrontare impegni internazionali che hanno portato a un successo per 2-0 sull'Auckland FC e a un trionfo ai calci di rigore dopo l'1-1 contro il Sydney FC. La squadra di De Zerbi ha poi aumentato ulteriormente il proprio slancio all'inizio di agosto con una combattuta vittoria esterna per 2-1 contro il Chelsea, prima di chiudere le uscite più recenti con un pareggio per 1-1 contro il Getafe della Liga.

Il percorso precampionato del TSG Hoffenheim

Il TSG Hoffenheim arriva alla tappa del tour diretta a Tyneside sulle ali di una impressionante stagione 2025/26 in Bundesliga sotto la guida dell'allenatore Christian Ilzer, che ha visto il club di Sinsheim conquistare ancora una volta la qualificazione europea. Nel corso del programma estivo, la squadra di Ilzer si è concentrata sull'affinare il proprio pressing ad alta intensità e le rapide transizioni verticali attraverso una serie di impegnativi test nazionali e internazionali. Affrontare un'avversaria di Premier League a Londra offre all'Hoffenheim la piattaforma ideale per mettere alla prova la propria disciplina tattica prima dell'inizio della stagione ufficiale in DFB-Pokal e Bundesliga.

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Notizie sulle squadre e rose

Non sono state fornite notizie ufficiali sulle squadre di nessuna delle due parti in vista di questa amichevole. La profondità della rosa del Tottenham sarà un tema d'interesse, visto l'elevato volume di operazioni di mercato di questa estate, con Djed Spence tra i giocatori il cui futuro resta incerto in mezzo al riferito interesse dell'Inter. Aggiornamenti su infortuni, squalifiche e probabili formazioni saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Tottenham arriva a questa partita avendo vinto tre delle ultime cinque uscite precampionato e pareggiandone una. L'impegno più recente si è chiuso con un 1-1 contro il Getafe, mentre il risultato di maggior rilievo è stato il successo per 2-1 contro il Chelsea ottenuto in precedenza in questa finestra. Nelle ultime cinque partite, gli Spurs hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti tre.

L'Hoffenheim ha mostrato una forma autoritaria per tutto il precampionato, vincendo tutte e cinque le partite di preparazione. Nell'uscita più recente ha battuto il Karlsruher SC 3-0 e prima ancora aveva ottenuto un successo per 4-1 sul Greuther Fuerth. La squadra tedesca ha segnato 27 gol nelle cinque partite disputate, anche se la vittoria per 21-0 contro i dilettanti del Massenbachhausen gonfia sensibilmente questo totale.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Europa League Hoffenheim TSG 2 Tottenham Hotspur TOT 3 FIN 3 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Tottenham e Hoffenheim hanno un solo precedente registrato in questo dataset. In Europa League, nel gennaio 2025, gli Spurs vinsero 3-2 in trasferta sul campo dell'Hoffenheim. Questo resta l'unico riferimento disponibile nei precedenti diretti.