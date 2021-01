Ansia Milan: Kalulu esce in barella dopo un contrasto

Il centrale francese ha lasciato il campo al 57' a causa di un dolore alla schiena. Portato fuori dal campo in barella.

in ansia per Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato portato fuori in barella dopo 57 minuti di gioco nella partita contro l'.

Il classe 2000 è rimasto a terra dopo un contrasto con Hateboer. Si dovrebbe trattare di un problema alla schiena, secondo quanto riportato da 'Sky Sport'.

L'entità dell'infortunio, comunque, non è ancora stata chiarita. Bisognerà attendere gli esami strumentali per capirne di più.

Un ulteriore problema per Stefano Pioli, che per la prossima giornata ritroverà Romagnoli, assente contro l'Atalanta per squalifica.