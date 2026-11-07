Come vedere Angers-Nizza con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers e Nizza si affrontano allo Stade Raymond Kopa domenica 8 novembre 2026, in una partita di Ligue 1 importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni opposte in classifica.

L’Angers è 15° in classifica e arriva da un periodo difficile, avendo perso tre delle ultime cinque partite di campionato. Nell’ultima uscita, lo scorso fine settimana, ha perso 2-0 contro il Lione. Ha inoltre subito 13 goal nelle ultime cinque gare, una serie di risultati che ha messo in luce una notevole fragilità difensiva.

Il Nizza, ottavo, si presenta alla sfida in uno stato d’animo ben diverso. La squadra di Olivier Pantaloni ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Ligue 1, tra cui il 5-2 contro il Rennes e il 2-1 sul campo del Brest. Nelle ultime settimane è sembrata un’altra squadra.

I precedenti favoriscono gli ospiti. Il Nizza ha vinto 2-0 l’ultimo confronto tra le due squadre, disputato nello stesso stadio nel marzo 2026, e si è imposto in tre degli ultimi cinque incontri di Ligue 1.

Per l’Angers, il tecnico Stephane Gilli ha bisogno di una reazione. La sua squadra ha segnato appena tre goal nelle ultime cinque partite e dovrà migliorare sensibilmente per ottenere un risultato in questa sfida.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Angers-Nizza, compresi l’orario d’inizio, le opzioni per seguirla in diretta streaming, le notizie sulle squadre e il loro stato di forma.

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