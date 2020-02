Amiens-PSG 4-4: Icardi illude ma al 91' sfuma la rimonta

Partita folle del Paris Saint-Germain, che va sotto 3-0 contro l'Amiens, rimontando fino al 3-4 con Icardi: ma al 91' Guirassy gela i parigini.

La continua ad essere un affare esclusivo del , perché per quanto riguarda la classifica non c'è storia, ma l' oggi ha dimostrato che impensierire i campioni in carica non è poi una cosa impossibile.

Amiens- , una partita semplicemente clamorosa! 🤩

Il PSG è infatti tornato a casa con un 4-4 folle e pirotecnico dalla trasferta contro l'Amiens. Ma al netto del pareggio con tanti goal, è l'andamento della gara ad essere sorprendente. Il PSG infatti nel primo è andato sotto per ben 3-0 contro l'Amiens, con i goal di Guirassy, Kakuta e Diabaté.

Sembrava tutto scritto per una inatessa sconfitta degli uomini di Tuchel, che però dal 45' in poi hanno svoltato la loro partita, trovando quattro goal consecutivi e ribaltando la partita.

Protagonista della partita il 17enne difensore Kouassi, che ha condotto il PSG fino al 3-3 con due goal; poi ci ha pensato Mauro Icardi a firmare la quarta rete, che fino al 91' sembrava poter essere decisiva per Maurito e compagni.

Ma proprio sul più bello, mentre Cavani falliva il colpo del 3-5 davanti al portiere avversario, l'Amiens ha pareggiato nuovamente la gara con la personale doppietta di Guirassy, acclamato a fine gara da tutto il pubblico di casa.