Allegri sicuro: "Inter da scudetto. Juventus? Nessun rimpianto"

Dopo cinque anni di Massimiliano Allegri ha salutato i campioni d' : l'allenatore italiano è tornato sulla decisione della società bianconera, commentando l'attuale campionato che per la prima volta dopo tanti anni non lo vedrà protagonista.

Intervenuto a margine di un evento organizzato dai giovani industriali di Assindustria Venetocentro, Allegri non si mostra nostalgico:

"Ripensamenti sulla Juventus? Nessuno, dopo cinque anni era giusto staccare un po'. Probabilmente Agnelli l'aveva capito prima di me, è un giovane molto in gamba. Ha vedute europee. Ora che sono fermo posso finalmente godermi le partite, prima non avevo mai tempo di guardarle".