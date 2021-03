La 'sentenza' di Allegri: "Bentancur non può giocare davanti alla difesa"

Pur elogiando il lavoro di Pirlo, Massimiliano Allegri muove qualche appunto. L'allenatore livornese si sofferma in particolare su Rodrigo Bentancur, allenato negli anni alla Juventus, che Max non vede di buon occhio nei panni di regista.

Nella lunga chiacchierata concessa a 'Sky', Allegri spiega i motivi che lo portano a immaginare l'uruguagio in un altro ruolo del centrocampo.

"Bentancur non può giocare davanti alla difesa, può fare una partita o due lì, non di più. Con me ha giocato tante partite davanti alla difesa, ma ne faceva una lì e dieci da mezzala perché è uno che stoppa e poi si gira".