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L’attaccante è stato scavalcato da Krstovic nelle gerarchie: il poco spazio concessogli ultimamente potrebbe far suonare forte le sirene di mercato, già durante la finestra di riparazione.

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L’avventura di Gianluca Scamacca all’Atalanta sembra essere arrivata a un bivio delicato. Nonostante le grandi aspettative e l'investimento fatto dalla Dea, l'attaccante romano fatica a trovare continuità e centralità nel progetto tecnico nerazzurro.

Le scelte delle ultime settimane certificano un ridimensionamento evidente del suo ruolo all'interno delle rotazioni offensive, alimentando inevitabilmente le voci di un possibile divorzio già nella prossima finestra di calciomercato.

SOLO MEZZ’ORA PER SCAMACCA NELLE ULTIME SETTE

I numeri fotografano meglio di qualsiasi parola il momento difficile del centravanti classe 1999. Nelle ultime sette uscite in Serie A dell’Atalanta, Scamacca ha accumulato appena trenta minuti complessivi sul terreno di gioco, riducendosi a semplici spezzoni nel finale o a intere gare trascorse in panchina, anche in virtù di un problema fisico a fine ottobre.

In ogni caso, si tratta di un minutaggio estremamente ridotto per un giocatore nel pieno della maturità calcistica e nel giro della Nazionale, che ha bisogno di campo e fiducia per esprimere il proprio potenziale fisico e balistico.

Scamacca, peraltro, vive una fase di digiuno realizzativo che si protrae dal 15 ottobre, quando timbrò contro il Pafos.

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KRSTOVIC LO HA SCAVALCATO

A complicare ulteriormente i piani dell’ex West Ham è stata la definitiva esplosione delle alternative in rosa, con Nikola Krstovic che lo ha ormai scavalcato nelle gerarchie dell'attacco. Il centravanti montenegrino ha convinto lo staff tecnico grazie alla sua capacità di attaccare la profondità, al lavoro sporco in fase di non possesso e a una maggiore continuità sotto porta, che attualmente manca a Scamacca.

Con un concorrente così in forma e perfettamente integrato negli automatismi della squadra, per la punta italiana gli spazi da titolare si sono chiusi quasi del tutto.

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ADDIO A GENNAIO?

Di fronte a questo scenario, l'ipotesi di una separazione a gennaio prende sempre più quota. La dirigenza bergamasca non vorrebbe svalutare un patrimonio tecnico ed economico importante, ma allo stesso tempo non si opporrebbe a una partenza qualora arrivasse un'offerta congrua o una formula convincente, come un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

A CHI PIACE SCAMACCA? DAL NAPOLI ALLA JUVE

Le pretendenti in Serie A non mancano di certo, a partire dalle big alla ricerca di un vice-titolare o di un'alternativa con caratteristiche fisiche diverse.

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Il Napoli osserva con interesse la situazione per regalare al proprio attacco un profilo strutturato, specie se andasse via Lucca.

Sullo sfondo, però, resta vigile anche la Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato per puntellare il reparto offensivo senza esborsi eccessivi a gennaio.

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Infine, attenzione alla pista Como: il club lariano ha ambizioni importanti e deve fare i conti con i guai di Kean.