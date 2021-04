Ajax-Roma, raccattapalle lancia la palla su Calafiori: "Ci può stare"

Nei minuti di recupero della sfida di Amsterdam, uno dei raccattapalle ha tirato la sfera contro il giovane giocatore della Roma.

C'è tanto da raccontare in Ajax-Roma. C'è una rimonta fondamentale in vista del ritorno all'Olimpico. C'è il rigore sbagliato di Tadic, l'infortunio di Spinazzola e le reti di Ibanez e Pellegrini. C'è la papera di Scherpen. E l'episodio tra il raccattapalle e Calafiori nei minuti di recupero.

L'esterno della Roma, subentrato nella prima frazione al posto dlel'infortunato Spinazzola, si è infatti diretto verso uno dei raccattapalle della Johan Crujiff Arena, ricevendo però il pallone addosso dal giovane addetto a bordo campo.

Per Calafiori anche l'ammonizione da parte del direttore di gara Karasev per un po' di nervosismo, dopo aver ricevuto addosso la sfera. Il raccatapalle sembrava aver tirato il pallone sul 18enne romano per perdita di tempo a trenta secondi dalla fine.

Al termine della gara, Calafiori ha commentato l'episodio a Sky Sport:

"C'è da poco dire, ho pensato a tante cose poi per fortuna sono stato calmo. Probabilmente aver visto un giocatore avversario che perdeva tempo avrebbe dato fastidio anche a me. Non dico che lo rispetto ma che ci può stare".

Nessun commento da parte dell'Ajax a tal riguardo, ma possibili decisioni in merito nei prossimi giorni da parte della dirigenza olandese.

Oltre l'episodio del finale, per Calafiori un ottimo ritorno in campo:

"Sicuramente non era facile entrare a partita in corso ma i compagni mi hanno aiutato. Inizialmente è stata difficile ma il secondo tempo è andato molto meglio e sono riuscito a spezzare il fiato. Il mio obiettivo almeno per ora è di stare bene e stare a disposizione. Sono stato tre mesi fuori per lo stesso infortunio, è anche questo il calcio e lo so bene. Cercherò di dare il massimo per la squadra".

Come fatto, in diversi modi, in quel di Amsterdam.