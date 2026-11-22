Notizie sulla squadra
Formazioni AC Milan - Sassuolo
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- S. Bakker
- S. Colantuono
Sul fronte del Milan, coach Suzanne Bakker non ha comunicato la formazione ufficiale. Non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche al momento, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare a ridosso del fischio d'inizio.
Anche per il Sassuolo di Salvatore Colantuono non sono disponibili indicazioni sulla probabile formazione né notizie su infortunate o squalificate. La situazione verrà aggiornata non appena le informazioni saranno rese note dai rispettivi club.
Anteprima della partita AC Milan vs Sassuolo
AC Milan e Genoa si sfidano oggi in Serie A Femminile in una gara che mette in palio punti preziosi per la classifica.
Il Milan di Suzanne Bakker arriva a questo appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. Le rossonere hanno pareggiato 3-3 contro il Napoli Femminile nell'ultima uscita, un risultato che segue due sconfitte di fila contro Inter e Como Women.
Quinte in classifica, le milanesi cercano una vittoria che possa rilanciare le ambizioni stagionali e consolidare la posizione nella parte alta della graduatoria.
Il Genoa di Salvatore Colantuono attraversa un momento difficile. Le rossoblù non vincono da cinque partite, con tre pareggi e due sconfitte in questo periodo, e occupano la tredicesima posizione in classifica.
Per le ospiti, questa trasferta a Milano rappresenta un'occasione da non sprecare per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona pericolante.
Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.
Forma recente
Testa a testa
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