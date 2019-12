21 punti in 15 giornate: Napoli peggio solo nel 2000

Il Napoli non fa registrare una partenza così da tempo immemore: a fine stagione arrivò la retrocessione.

Non c'è pace per il , che continua a scendere senza una scossa, senza un momento positivo. Pareggio contro l' , dopo essere passata in svantaggio, e sempre più lontana per la truppa di Ancelotti, riuscito a conquistare appena 21 punti in questi primi quindici turni. Non un cammino da salvezza, ma quasi.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Da quando il Napoli è tornato in , nel 2007, dopo lo stesso lasso di tempo, non ha mai fatto peggio. Proprio nella stagione del ritorno nella massima serie ottenne lo stesso quantitativo di punti, rimanendo per tutto l'anno in posizioni poco nobili, concludendo la stagione all'ottavo posto, in Coppa Intertoto.

Bisogna risalire all'ultima stagione del Napoli in Serie A prima della discesa negli inferi di B e C, per rivedere una situazione di classifica peggiore di quella attuale dopo quindici turni. Era il 2000 e il ricordo degli anni di Maradona, Careca e Giordano non era poi così lontano. Ma neanche così vicino.

Era il Napoli di Zeman, fino alla settima giornata, e dunque del compianto Mondonico fino al termine del campionato. Quel team partenopeo non riuscì a sfuggire alla retrocessione, nonostante alcune buone individualità come Bellucci, Amoruso, Jankulovski e Matuzalem, in generale troppo giovani per poter togliere la castagne dal fuoco.

Allora furono 14 i punti conquistati dal Napoli nei primi 15 turni, troppo pochi per stare fuori dalla zona calda, in cui rimase fino al termine del campionato, chiudendo al 18esimo posto e dunque tornando in Serie B dopo appena un anno dal ritorno in Serie A della precedente primavera.

Il popolo del Napoli non pensa certo così negativamente, ancora speranzoso, anzi, di riconfermarsi in Europa. Certo, dovrà esserci un cambio di direzione immediato per gli azzurri, magari grazie alla qualificazione agli ottavi dell'attuale Champions. Psicologicamente, potrebbe aiutare anche in campionato. Chi vivrà, vedrà.