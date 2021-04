Nel 2018 la dedica di Dzeko: Calafiori ricambia con l'assist per il bosniaco

La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League (dove affronterà il Manchester United) nel segno di Calafiori e Dzeko: la rete del definitivo 1-1 contro l'Ajax è confezionata proprio da loro due, con l'assist del 18enne per l'esperto attaccante che non ha avuto problemi a depositare la sfera oltre la linea di porta.

16 anni di distanza tra i due e un'intesa quasi commovente, rimarcata dall'account Twitter in lingua inglese della società giallorossa che ha ricordato un particolare episodio risalente al 2 ottobre 2018.

𝐎𝐜𝐭 𝟮𝟬𝟭𝟴

Edin Dzeko dedicates his #UCL hat-trick to Riccardo Calafiori, after the youngster suffers a career-threatening injury in a #UYL game.



𝐀𝐩𝐫 𝟮𝟬𝟮𝟭

Calafiori provides the crucial assist for Dzeko as we reach the semi-finals of the #UEL!#ASRoma 💛❤️ #RomaAjax pic.twitter.com/rjBqtWdqaG