Beffa per 2 tifosi del Liverpool: vanno a Gent anzichè a Genk

A Gand anzichè a . Motivo? Un clamoroso lapsus che ha portato due tifosi del a confondere la reale avversaria di Salah e soci in Champions col... Gent.

Il Gent è la squadra di Gand (che in olandese si pronuncia appunto Gent), ma i Reds erano impegnati a Genk: tanto è bastato per confondere i sostenitori inglesi, i quali si sono ritrovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Morale della favola: i due tifosi hanno dovuto guardare Genk-Liverpool in un locale presente a Gent, perdendosi il 4-1 con cui la squadra di Klopp ha sbancato il .

🇧🇪Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol!



🇬🇧 If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo