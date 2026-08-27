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Spalletti Sorloth Zirkzee Juventus GOAL GFX HDGetty GOAL
Lelio Donato

Zirkzee verso la Fiorentina: chi prende la Juventus in attacco? Le possibili alternative per i bianconeri che devono cedere David

Calciomercato
Juventus

L'olandese, seguito per settimane, sembra ormai vicino alla Fiorentina che tratta col Manchester United dopo la cessione di Kean. La Juventus invece deve ancora piazzare David e potrebbe puntare su un profilo diverso come richiesto da Spalletti.

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Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A ma si allontana, forse definitivamente, dalla Juventus.

I bianconeri hanno tenuto in caldo l'olandese per settimane ma alla fine ad affondare il colpo è stata la Fiorentina, che ha scelto l'ex Bologna come sostituto di Moise Kean.

La Juventus però non ha rinunciato all'idea di acquistare un altro attaccante negli ultimissimi giorni di mercato. Magari con caratteristiche più simili a quelle richieste da Spalletti.

Zirkzee infatti non è esattamente la punta fisica che vuole l'allenatore per completare il reparto. Ma chi può arrivare alla Juventus? E cosa ne sarà di Jonathan David?

  • ZIRKZEE VERSO LA FIORENTINA: OBIETTIVO SFUMATO

    Joshua Zirkzee è un profilo giovane e di sicuro talento che piaceva molto soprattutto a Frederic Massara.

    Il direttore sportivo della Juventus lo ha così tenuto in caldo per settimane aspettando il momento giusto per portarlo a Torino, anche se Spalletti ormai da mesi chiede un attaccante con caratteristiche diverse.

    I bianconeri inoltre prima di chiudere avrebbero dovuto piazzare Jonathan David, che invece continua a fare resistenza. Il canadese è disposto a lasciare la Juventus solo per un club di primissimo livello.

    Da qui l'inserimento forte su Zirkzee da parte della Fiorentina con Paratici che in poche ore ha operato il sorpasso e conta di formalizzare un accordo col Manchester United. La formula sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

    I viola hanno potuto accelerare grazie alla cessione di Moise Kean al Como.

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  • COSA VUOLE SPALLETTI

    Come dicevamo sopra Zirkzee in realtà non è mai stato il preferito di Spalletti.

    Il tecnico ha più volte dichiarato pubblicamente come alla sua Juventus manchi un vero 9, ovvero un attaccante che domina l'area di rigore soprattutto a livello fisico.

    Non a caso Spalletti ha sperato fino all'ultimo che Dusan Vlahovic alla fine potesse restare a Torino. Ma ora che l'ex viola è volato in Turchia per vestire la maglia del Besiktas si aspetta un profilo più simile al serbo che a Zirkzee.

    Nell'attacco della Juventus d'altronde è già presente Randal Kolo Muani, ovvero un attaccante che ama dialogare con i compagni e svariare su tutto il fronte offensivo. Ecco perché serve qualcosa di diverso.

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  • SORLOTH, OPERAZIONE DIFFICILE

    Uno dei giocatori da tempo sotto osservazione è Alexander Sorloth.

    L'attaccante norvegese piace per fisico, carattere, esperienza e fame. Tutte cose che in questa Juventus servono, eccome.

    Sorloth non è più giovanissimo, certo. E ha vissuto una carriera fatta di alti e bassi ma nelle ultime tre stagioni ha sempre raggiunto quota venti goal pur non giocando sempre titolare.

    Al momento però trovare un accordo con l'Atletico Madrid sembra complicato anche perché i Colchoneros devono fare i conti con il mal di pancia di Julian Alvarez. L'argentino vuole il Barcellona tanto che Simeone avrebbe bussato proprio alle porte della Juventus per prendere informazioni su Jonathan David.

    L'ipotesi di uno scambio, in ogni caso, resta difficile anche se nell'affare venisse inserito Nico Gonzalez visto che l'Atletico Madrid lo valuta meno rispetto ai 30 milioni di euro che chiede per Sorloth.

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  • MATETA E GLI ALTRI POSSIBILI OBIETTIVI

    Ma allora chi prende la Juventus in attacco?

    In realtà al momento il reparto offensivo bianconero sarebbe al completo. A disposizione di Spalletti, oltre a Kolo Muani, ci sono infatti Jonathan David, Arek Milik e l'altro nuovo acquisto Ekhator.

    Almeno due di questi però potrebbero partire prima della fine del mercato. L'ex Lille, ad esempio, è ormai fuori dal progetto e la Juventus sta cercando disperatamente una soluzione anche per liberarsi del suo pesante ingaggio da 6 milioni a stagione.

    Milik invece continua a non dare piene garanzie sul piano fisico, tanto che non viene esclusa l'ipotesi di una risoluzione consensuale.

    Ecco che in questo modo la Juventus libererebbe spazio e risorse per un nuovo attaccante che potrebbe essere Mateta. Il francese, già seguito a gennaio, ha rotto col Crystal Palace. Ma prima, come detto, Carnevali e Massara devono vendere.

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