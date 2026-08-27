Zirkzee verso la Fiorentina: chi prende la Juventus in attacco? Le possibili alternative per i bianconeri che devono cedere David

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Joshua Zirkzee si avvicina al ritorno in Serie A ma si allontana, forse definitivamente, dalla Juventus.
I bianconeri hanno tenuto in caldo l'olandese per settimane ma alla fine ad affondare il colpo è stata la Fiorentina, che ha scelto l'ex Bologna come sostituto di Moise Kean.
La Juventus però non ha rinunciato all'idea di acquistare un altro attaccante negli ultimissimi giorni di mercato. Magari con caratteristiche più simili a quelle richieste da Spalletti.
Zirkzee infatti non è esattamente la punta fisica che vuole l'allenatore per completare il reparto. Ma chi può arrivare alla Juventus? E cosa ne sarà di Jonathan David?