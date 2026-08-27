Zirkzee verso la Fiorentina: chi prende la Juventus in attacco? Le possibili alternative per i bianconeri che devono cedere David

Ma allora chi prende la Juventus in attacco?

In realtà al momento il reparto offensivo bianconero sarebbe al completo. A disposizione di Spalletti, oltre a Kolo Muani, ci sono infatti Jonathan David, Arek Milik e l'altro nuovo acquisto Ekhator.

Almeno due di questi però potrebbero partire prima della fine del mercato. L'ex Lille, ad esempio, è ormai fuori dal progetto e la Juventus sta cercando disperatamente una soluzione anche per liberarsi del suo pesante ingaggio da 6 milioni a stagione.

Milik invece continua a non dare piene garanzie sul piano fisico, tanto che non viene esclusa l'ipotesi di una risoluzione consensuale.

Ecco che in questo modo la Juventus libererebbe spazio e risorse per un nuovo attaccante che potrebbe essere Mateta. Il francese, già seguito a gennaio, ha rotto col Crystal Palace. Ma prima, come detto, Carnevali e Massara devono vendere.