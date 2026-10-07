Zero minuti in Serie A, ma ora sono pronti a giocare: la gestione di Spence, Pellegrini, Addai, Nzola e non solo

Non hanno ancora giocato un minuto in questo avvio di Serie A, ma adesso sono pronti a scendere in campo alla ripresa del campionato.
Gli occhi sono puntati sull'esordio di Spence, ma non è l'unico che potrebbe iniziare finalmente la sua stagione.
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Non hanno ancora giocato un minuto in questo avvio di Serie A, ma adesso sono pronti a scendere in campo alla ripresa del campionato.
Gli occhi sono puntati sull'esordio di Spence, ma non è l'unico che potrebbe iniziare finalmente la sua stagione.
Dopo un calvario durato mesi a causa dell'infortunio rimediato al Mondiale che gli ha fatto saltare tutta la preparazione, à arrivato finalmente il momento di Djed Spence.
"Si allena da una settimana con noi, fa tutto: non ha esercitazioni che non può fare", ha detto Chivu.
Adesso l'unica cosa che gli manca è giocare e molto probabilmente potrebbe farlo già contro il Parma, entrando a gara in corso. Di sicuro sarà un vero e proprio rinforzo per l'Inter da ora in poi, tra campionato e Champions, alternandosi sula fascia destra con Diouf.
Dopo la scadenza del contratto e il rinnovo, nonostante le voci sulla Juventus, Lorenzo Pellegrini è adesso a tutti gli effetti a disposizione di Gasperini.
Il capitano della Roma è stato frenato anche dal complicato recupero dopo l'operazione al retto femorale, ma la lunga sosta gli ha dato la possibilità di ritrovare la condizione, al punto che Gasperini potrebbe già lanciarlo titolare contro il Como alla ripresa.
Pellegrini sarà un'arma in più da sfruttare all'interno del fitto calendario giallorosso. Si giocherà una delle due maglie sulla trequarti con Pellegrini, Dybala, Soule e Mora.
Oltre 7 mesi di stop per l'infortunio al tendine d'Achille prima di ritornare ad assaporare il clima partita, con la convocazione per la trasferta di Frosinone prima della sosta.
Adesso, alla ripresa del campionato, per Addai è tempo di ritrovare il campo e accumulare minutaggio. Una freccia in più per l'attacco di Fabregas, un'alternativa importante a Diao da sfruttare soprattutto in campionato, considerando che Addai non è stato inserito in lista Champions.
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Acquistato nelle ultime ore di mercato, Nzola non è però ancora sceso in campo con il Cagliari.
Pisacane, però, punta molto su di lui e in questa lunga sosta ha avuto modo di recuperarlo pienamente e l'amichevole giocata con il Rayo Vallecano lo ha dimostrato.
Nzola si è presentato con un goal e un assist, in attesa di esordire in Serie A, magari già contro la Juventus nella prima partita alla ripresa del campionato.
Mendy sta facendo molto bene, ma di sicuro Nzola sarà una risorsa importante per Pisacane e per il Cagliari.
Amorim è rimasto impressionato nel corso del ritiro estivo dal talento del centrocampista classe 2008 ed ha deciso di trattenerlo.
Fin qui, però, non ha ancora giocato un minuto. Ma dalla ripresa in poi il Milan disputerà tantissime partite nel giro di due settimane e considerando la gestione di Modric, Comotto potrebbe finalmente trovare spazio nelle rotazioni del centrocampo del Milan.
Nel Napoli c'è poi un rientro che potrebbe diventare una risorsa per Allegri in vista del pienissimo calendario che attende gli azzurri nel mese di ottobre.
Si tratta di Giovane, ancora a quota zero minuti giocati a causa di un'ernia inguinale, ma adesso pronto a giocarsi le sue chance sia da esterno nel 4-2-3-1 che da sottopunta (ruolo che lo ha consacrato nel Verona) in caso di 3-5-2 o 3-4-2-1.
Soprattutto con il cambio modulo, valutato da Allegri nel corso della sosta, il brasiliano potrebbe trasformarsi in un jolly importante, anche a gara in corso.