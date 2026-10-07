Zero minuti in Serie A, ma ora sono pronti a giocare: la gestione di Spence, Pellegrini, Addai, Nzola e non solo

Acquistato nelle ultime ore di mercato, Nzola non è però ancora sceso in campo con il Cagliari.

Pisacane, però, punta molto su di lui e in questa lunga sosta ha avuto modo di recuperarlo pienamente e l'amichevole giocata con il Rayo Vallecano lo ha dimostrato.

Nzola si è presentato con un goal e un assist, in attesa di esordire in Serie A, magari già contro la Juventus nella prima partita alla ripresa del campionato.

Mendy sta facendo molto bene, ma di sicuro Nzola sarà una risorsa importante per Pisacane e per il Cagliari.



