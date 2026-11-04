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Yildiz sta per tornare: pronto a lavorare sul campo, quando potrà giocare, la data del rientro

Serie A
Juventus
K. Yildiz
Fantacalcio

La Juventus si prepara a riabbracciare Yildiz: il primo step per il rientro è stato completato, ora i prossimi passi per il ritorno in campo.

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05 nov 2026

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Giorni importanti per Kenan Yıldız. Come riporta oggi Tuttosport il turco ha concluso la lunga parentesi di lavoro al JMedical, il dolore al piede sinistro c'è ancora ma è assolutamente sopportabile, come certificano le eccellenti risposte del turco negli ultimi test fisici a cui è stato sottoposto, motivo per il quale la prossima settimana dovrebbe iniziare a lavorare sul campo.

Ovviamente a parte, senza il gruppo, ma è uno step importante per vedere all'orizzonte il ritorno. Che non è ancora vicino. Per vederlo giocare una partita ufficiale servirà almeno un mesetto, ma il primo step è stato fatto. Con l'ex Bayern si procederà per gradi, senza fretta e senza prendersi rischi. I carichi lavoro cresceranno con il passare dei giorni e saranno gestiti in base alle risposte che darà il fisico.

  • QUANDO TORNA YILDIZ

    Se tutto filerà liscio e non ci saranno incidenti di percorso, Yildiz potrà riaggregarsi alla squadra i primi giorni di dicembre per puntare alla sfida con il Monza (in agenda il 14) o con la Roma all’Olimpico (in programma il 19).

    Spalletti non ha fretta, Yildiz è sempre Yildiz, un giocatore unico, quasi insostituibile, ma la crescita di Alajbegovic non obbliga ad accorciare i tempi. Tra gli infortunati di lunga data il turco sarà il primo a rientrare, Locatelli e Thuram resteranno al J-Medical almeno fino alla fine di dicembre e si vedranno solo nel 2027.

  • COSA SI E' FATTO YILDIZ

    Yildiz quest'anno ha giocato una sola partita, contro il Frosinone, lo scorso 23 agosto. L'unica e l'ultima prima dell’intervento – lo scorso fine agosto – al piede sinistro per colpa della frattura della base del quinto metatarso.

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