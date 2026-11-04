Yildiz sta per tornare: pronto a lavorare sul campo, quando potrà giocare, la data del rientro

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Giorni importanti per Kenan Yıldız. Come riporta oggi Tuttosport il turco ha concluso la lunga parentesi di lavoro al JMedical, il dolore al piede sinistro c'è ancora ma è assolutamente sopportabile, come certificano le eccellenti risposte del turco negli ultimi test fisici a cui è stato sottoposto, motivo per il quale la prossima settimana dovrebbe iniziare a lavorare sul campo.

Ovviamente a parte, senza il gruppo, ma è uno step importante per vedere all'orizzonte il ritorno. Che non è ancora vicino. Per vederlo giocare una partita ufficiale servirà almeno un mesetto, ma il primo step è stato fatto. Con l'ex Bayern si procederà per gradi, senza fretta e senza prendersi rischi. I carichi lavoro cresceranno con il passare dei giorni e saranno gestiti in base alle risposte che darà il fisico.