Yildiz rischia l'operazione al ginocchio? Le sue condizioni e cosa può succedere al numero 10 della Juventus

Come riporta Tuttosport, da tempo Yildiz sta facendo i conti con una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro. In questi giorni eviterà qualsiasi tipo di sforzo proseguendo col percorso riabilitativo già seguito durante i Mondiali e dovrebbe quindi tornare alla Continassa attorno al 20 luglio quando sarà valutato dallo staff medico della Juventus. Secondo il quotidiano torinese, ad ora non si esclude lo scenario dell'intervento chirurgico per risolvere in modo definitivo il problema





L’operazione, per risolvere il problema, è una possibilità anche se non concreta: sarà il calciatore - con chi gli è intorno - a decidere la strada migliore per il suo futuro. Altrimenti la sua ripartenza potrebbe essere più a rilento, a ritmi bassi, senza forzare, e mettendo il più possibile benzina nelle gambe in vista della nuova stagione ma senza sforzi eccessivi.