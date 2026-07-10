Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUSAFP
Redazione Goal

Yildiz rischia l'operazione al ginocchio? Le sue condizioni e cosa può succedere al numero 10 della Juventus

Serie A
Juventus
K. Yildiz
Calciomercato

Le condizioni del turco preoccupano, non è escluso il rischio operazione dopo le vacanze.

Pubblicità

Nuvole in vista nel futuro di Kenan Yildiz. Dopo un Mondiale da dimenticare, il turco vuole una prossima stagione che sia foriera di grandi risultati per sé e per la Juventus ma le premesse non sono ottime. La stella bianconera deve risolvere i problemi fisici che lo hanno frenato negli ultimi mesi e starebbe pensando anche a una soluzione drastica.

  • LE CONDIZIONI DI YILDIZ: RISCHIA L'OPERAZIONE?

    Come riporta Tuttosport, da tempo Yildiz sta facendo i conti con una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro. In questi giorni eviterà qualsiasi tipo di sforzo proseguendo col percorso riabilitativo già seguito durante i Mondiali e dovrebbe quindi tornare alla Continassa attorno al 20 luglio quando sarà valutato dallo staff medico della Juventus. Secondo il quotidiano torinese, ad ora non si esclude lo scenario dell'intervento chirurgico per risolvere in modo definitivo il problema


    L’operazione, per risolvere il problema, è una possibilità anche se non concreta: sarà il calciatore - con chi gli è intorno - a decidere la strada migliore per il suo futuro. Altrimenti la sua ripartenza potrebbe essere più a rilento, a ritmi bassi, senza forzare, e mettendo il più possibile benzina nelle gambe in vista della nuova stagione ma senza sforzi eccessivi.

    • Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
FC Basilea 1893 crest
FC Basilea 1893
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV