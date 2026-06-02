Kenan Yildiz è il giocatore simbolo della Juventus. I bianconeri hanno investito fortemente sul classe 2005 prima assegnandogli la maglia numero 10 e poi con un rinnovo fino al 30 giugno 2030. Il talentuoso calciatore turco ha rilasciato un'intervista a GQ Magazine, in cui ha parlato proprio di cosa significhi per lui vestire la maglia della Juventus.
Yildiz e la numero 10 della Juventus: "Non è una maglia qualunque, ma non voglio sempre pensare a quanto pesa"
LA MAGLIA NUMERO 10
"La realtà che vivo pggi è anche più bella dei miei sogni d'infanzia. La maglia numero 10 della Juventus non è una maglia qualsiasi. Lo senti fin dal primo momento, perché conosci la storia e i giocatori che l'hanno indossata prima. Non voglio sempre pensare al peso di questa maglia, perché devo essere me stesso in campo. Ma sono consapevole di dover dare sempre qualcosa in più quando la indosso".
LA SCELTA DELLA JUVENTUS
"E' stata basata anche sulla fiducia. Sapevo che questa squadra avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. La Juventus credeva nel mio potenziale e mi offriva un percorso in cui potevo crescere passo dopo passo. Torino e la Juventus hanno un posto molto speciale nella mia vita: ho trovato il posto giusto per crescere".
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GLI OBIETTIVI DI YILDIZ
"Voglio essere ricordato come uno che ha sempre dato tutto, dentro e fuori dal campo. Non voglio solo essere qualcuno con cui fare paragoni: voglio lasciare un segno autentico alla Juventus, alla Turchia e a tutti quelli che hanno creduto in me".