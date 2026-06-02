Yildiz e la numero 10 della Juventus: "Non è una maglia qualunque, ma non voglio sempre pensare a quanto pesa"

"La realtà che vivo pggi è anche più bella dei miei sogni d'infanzia. La maglia numero 10 della Juventus non è una maglia qualsiasi. Lo senti fin dal primo momento, perché conosci la storia e i giocatori che l'hanno indossata prima. Non voglio sempre pensare al peso di questa maglia, perché devo essere me stesso in campo. Ma sono consapevole di dover dare sempre qualcosa in più quando la indosso".