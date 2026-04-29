"Yildiz è il più forte giocatore che ho visto in Italia, fa tremare": Edoardo Motta sceglie il numero 10 della Juventus

"In porta perché scarso con i piedi? No. Ho scelto io di fare il portiere. A casa mia non avevamo un giardino e si giocava spesso sulla ghiaia. Anche se mi facevo spesso male, tuffandomi, non mi importava nulla: volevo fare il portiere e basta, fin da subito" sottolinea Motta.

L'idolo da bambino era soprattutto uno: "Si: Petr Čech, il portiere del Chelsea. Lo trovavo iconico per via del caschetto di protezione che portava in testa. Mi affascinava il suo modo di essere. Certamente, in Italia, lo è stato Gigi Buffon".

E proprio da Buffon ha cercato di rubare qualche segreto quando ancora era alla Juventus: "Ho una stima immensa per Buffon, lo vedevo giocare da bambino, quando mi allenavo a Vinovo, e cercavo di carpirgli qualche segreto. Sono felice che fenomeni come Gigi o leggende viventi come Dino Zoff mi seguano e analizzino le mie parate. È una responsabilità enorme, ma anche motivo di orgoglio".