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Kenan Yildiz JuventusGetty Images
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Yildiz-Arsenal, cosa c'è di vero: i Gunners lo hanno chiesto esplicitamente alla Juventus

Juventus
K. Yildiz
Arsenal
Calciomercato
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Secondo 'The Athletic', i Gunners ci hanno provato con la Juventus per Kenan Ylidiz, con l'obiettivo di portarlo a Londra in estate.

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L'Arsenal campione d'Inghilterra è pronto a rilanciare la propria squadra in vista della prossima stagione dove l'obiettivo di Mikel Arteta sarà quello di confermarsi al vertice della Premier League e ri-provare l'assalto alla Champions League fallito ai rigori quest'anno contro il PSG.


Diversi giocatori lasceranno Londra come ad esempio Gabriel Jesus, Norgaard e Fabio Vieira, ma una decisione sarà presa anche in attacco dove potrebbe partire uno fra Martinelli, Trossard e Nwaneri per far spazio ad un esterno d'attacco che giochi lungo l'out di sinistra. E in quest'ottica, riporta The Athletic, rientra il nome di Kenan Yildiz.


  • L'ARSENAL HA CHIESTO YILDIZ

    Secondo il portale inglese il direttore sportivo dei Gunners, l'italiano ex-Atletico Madrid Andrea Berta, ha provato a sfruttare il canale collaudato con la Juventus chiedendo esplicitamente al club bianconero informazioni sulla possibilità di vendere il fantasista turco.

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  • NO SECCO DELLA JUVE

    Nonostante un rapporto privilegiato, che ai tempi dei Colchoneros portò alla conclusione di diverse operazioni, questa volta la risposta della Juventus è stata netta e senza mezzi termini.


    No secco del club bianconero che ritiene Yildiz assolutamente incedibile e il perno attorno a cui costruire la squadra della prossima stagione e del futuro.

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  • ALTERNATIVE

    L'obiettivo è quindi chiaro: l'idea dell'Arsenal è quella di andare ad acquistare sul mercato un attaccante esterno, destro di piede, ma che giochi sulla sinistra con un'età relativamente bassa ma già pronto per giocare titolare.


    Le caratteristiche tecniche, ad esempio, potrebbero includere anche quel Rafael Leao in uscita dal Milan e che da tempo sta cercando un'alternativa, ma per stipendio ed età, il portoghese rischia di essere al limite. Più percorribile, invece, la pista che porta a Jeremy Monga del Leicester.