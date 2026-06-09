Yildiz-Arsenal, cosa c'è di vero: i Gunners lo hanno chiesto esplicitamente alla Juventus

L'Arsenal campione d'Inghilterra è pronto a rilanciare la propria squadra in vista della prossima stagione dove l'obiettivo di Mikel Arteta sarà quello di confermarsi al vertice della Premier League e ri-provare l'assalto alla Champions League fallito ai rigori quest'anno contro il PSG.





Diversi giocatori lasceranno Londra come ad esempio Gabriel Jesus, Norgaard e Fabio Vieira, ma una decisione sarà presa anche in attacco dove potrebbe partire uno fra Martinelli, Trossard e Nwaneri per far spazio ad un esterno d'attacco che giochi lungo l'out di sinistra. E in quest'ottica, riporta The Athletic, rientra il nome di Kenan Yildiz.



