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Vicario Kinsky TottenhamGetty/GOAL
Lelio Donato

Vicario è diventato il terzo portiere al Tottenham, De Zerbi lo ha definitivamente bocciato: occasione di mercato per Juventus e Napoli

Calciomercato
Tottenham Hotspur
Juventus
Napoli

Sembrava destinato all'Inter, invece Vicario per ora è rimasto al Tottenham dove però De Zerbi non punta su di lui e lo ha escluso dalle amichevoli estive. Adesso può diventare un'occasione per Juventus e Napoli.

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Il messaggio mandato da Roberto De Zerbi a Gugliemo Vicario è molto chiaro.

L'estremo difensore italiano deve cercarsi un'altra squadra visto che al Tottenham è di fatto diventato a tutti gli effetti il terzo portiere.

Vicario infatti è stato addirittura escluso dalle amichevoli estive che affronteranno gli Spurs nei prossimi giorni.

Sulle sue tracce ci sono soprattutto Juventus e Napoli che cercano un portiere affidabile ad un costo contenuto. Ecco perché Vicario rappresenterebbe la più classica delle occasioni di mercato.

  • DE ZERBI ESCLUDE VICARIO

    Come dicevamo sopra la situazione di Guglielmo Vicario al Tottenham è ormai molto chiara. E difficilmente recuperabile.

    Roberto De Zerbi ha scelto Antonin Kinsky come primo portiere per la nuova stagione nonostante la prova da incubo offerta dal ceco in Champions League qualche mese fa contro l'Atletico Madrid, quando Tudor lo aveva a sorpresa preferito a Vicario salvo sostituirlo già nel corso del primo tempo.

    Alle spalle di Kinsky ci sarà il più esperto Dubravka, slovacco di 37 anni che nell'ultima stagione era il portiere titolare del Burnley.

    Vicario, insomma, è passato velocemente da titolarissimo a terzo portiere. O meglio fuori dal progetto. De Zerbi infatti non lo ha convocato neppure per la tournée estiva in Australia.

    Un modo piuttosto chiaro per comunicare a Vicario che deve trovarsi una nuova sistemazione.

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  • COSA È SUCCESSO

    Ufficialmente l'ex Empoli è rimasto fuori dai convocati per un problema fisico.

    La stagione di Vicario infatti si era chiusa di fatto a fine marzo quando era stato operato per un'ernia addominale. Il portiere era poi rientrato per le ultime due giornate di Premier League restano però seduto in panchina.

    Vicario però era già stato messo in discussione nei mesi precedenti quanto molti tifosi lo aveva pesantemente criticato per alcune prestazioni. Tanto che nella gara d'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid era partito dalla panchina.

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  • L'INTERESSE DI JUVENTUS E NAPOLI

    All'inizio dell'estate su Vicario sembrava esserci il forte interesse dell'Inter.

    I nerazzurri avevano pensato a lui per sostituire Sommer ma alla fine hanno invece deciso di promuovere come primo portiere Josep Martinez, acquistando il laziale Provedel come suo vice.

    Vicario però tornerebbe molto volentieri in Serie A e aspetta l'offerta giusta. In tal senso il suo nome resta tra i profili nel mirino della Juventus che, se non dovesse arrivare al Dibu Martinez, potrebbe andare sull'ex Empoli.

    Il portiere italiano è seguito con grande attenzione pure dal Napoli nel caso in cui uno tra Meret e Milinkovic-Savic dovesse trovare un'altra sistemazione.

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  • OCCASIONE DI MERCATO

    Considerata l'attuale situazione col Tottenham, Vicario potrebbe liberarsi con una formula particolarmente vantaggiosa.

    Il suo cartellino viene valutato dagli Spurs circa venti milioni di euro ma l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, in modo da rimandare l'eventuale investimento e valutare Vicario durante la stagione.

    Formula questa che sarebbe ovviamente molto gradita pure al Napoli.

    Rispetto al Dibu Martinez, ovviamente, Vicario garantirebbe ai bianconeri minore esperienza ma avrebbe costi più contenuti oltre ad essere più giovane di circa quattro anni.

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