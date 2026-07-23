Vicario è diventato il terzo portiere al Tottenham, De Zerbi lo ha definitivamente bocciato: occasione di mercato per Juventus e Napoli

Ufficialmente l'ex Empoli è rimasto fuori dai convocati per un problema fisico.

La stagione di Vicario infatti si era chiusa di fatto a fine marzo quando era stato operato per un'ernia addominale. Il portiere era poi rientrato per le ultime due giornate di Premier League restano però seduto in panchina.

Vicario però era già stato messo in discussione nei mesi precedenti quanto molti tifosi lo aveva pesantemente criticato per alcune prestazioni. Tanto che nella gara d'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid era partito dalla panchina.