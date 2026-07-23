Vicario è diventato il terzo portiere al Tottenham, De Zerbi lo ha definitivamente bocciato: occasione di mercato per Juventus e Napoli

Il messaggio mandato da Roberto De Zerbi a Gugliemo Vicario è molto chiaro.
L'estremo difensore italiano deve cercarsi un'altra squadra visto che al Tottenham è di fatto diventato a tutti gli effetti il terzo portiere.
Vicario infatti è stato addirittura escluso dalle amichevoli estive che affronteranno gli Spurs nei prossimi giorni.
Sulle sue tracce ci sono soprattutto Juventus e Napoli che cercano un portiere affidabile ad un costo contenuto. Ecco perché Vicario rappresenterebbe la più classica delle occasioni di mercato.