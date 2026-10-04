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Vergara ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Vergara e l'arte di "divertirsi" ovunque: contro la Turchia sogna la prima da titolare con l'Italia

Italia vs Turchia
Italia
Turchia
UEFA Nations League A
A. Vergara

Il jolly del Napoli è entrato bene nel finale della partita contro la Francia. E a Bologna potrebbe toccare a lui dall'inizio, di nuovo da esterno nel tridente.

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In mezz'ora circa si possono fare diverse cose. Anche bagnare nel modo giusto l'esordio con la maglia dell'Italia, l'altra casacca azzurra per uno che l'azzurro lo indossa già tutte le domeniche.

Antonio Vergara lo ha fatto. Venerdì sera è toccato finalmente a lui, dopo l'esclusione contro il Belgio e la panchina in Turchia. Roberto Mancini lo ha mandato in campo al minuto 62, posizionandolo esterno offensivo nel tridente italiano.

Il jolly del Napoli non ha tradito le attese. Era la sua prima in Nazionale, come detto, ma le risposte sono state ampiamente positive. Tanto che una conferma contro la Turchia, stavolta dall'inizio, è più che possibile.


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  • Vergara ItaliaGetty Images

    LA MEZZ'ORA IN FRANCIA

    Tante le cose buone mostrate da Vergara allo Stade de France, dove ha messo piede al posto di Pio Esposito, consentendo così a Kean di andare a fare il centravanti dell'Italia.

    Il mancino napoletano si è così piazzato a destra nel 4-3-3 di Mancini. E ha giocato con personalità e pure un pizzico di spavalderia. Non era scontato, per uno che fino a un anno fa circa era una sorta di "dimenticato" nella rosa del Napoli di Conte.

    Una bella giocata di qua, un recupero difensivo di là. E poi un colpo di tacco, una corsa, un cross, anche un'ammonizione per un fallo su Truffert. Vergara, nei 28 minuti più recupero di Saint-Denis, ha mostrato un po' di tutto.

    E poi quelle due iniziative che quasi hanno confezionato il clamoroso colpaccio. Prima Vergara ha servito la palla giusta sulla testa di Kean, poi - da sinistra - sui piedi di Barella: solo che il centravanti del Como è stato stoppato da Maignan e il centrocampista dell'Inter ha mancato la porta da ottima posizione.

  • L'ARTE DI "DIVERTIRSI"

    Il segreto di Vergara, che poi tanto segreto non è? Trattare il calcio per ciò che effettivamente dovrebbe essere, al netto di business e milioni: un gioco. E un divertimento.

    Lui stesso ha rivelato sabato, in un'intervista a Repubblica, quel che Mancini chiede ai propri calciatori: divertirsi, appunto. Come facevano quelli che hanno poi vinto l'Europeo ormai un quinquennio fa. E come si è ampiamente notato nello splendido primo tempo in Turchia, soprattutto.

    “Mancini lavora tanto sulla psicologia del gruppo. Ci convince della nostra bravura e ci chiede di essere felici quando giochiamo, di divertirci tra noi, di accorciare le distanze in campo per gestire di più il pallone”.

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  • IL SOGNO DELLA PRIMA DA TITOLARE

    Vergara, ora, ha un grande sogno: debuttare dal primo minuto con l'Italia. Non potrebbe essere altrimenti, dopo un ingresso in campo così positivo come quello di venerdì.

    Non è un caso che proprio il nome del mancino di Allegri sia tra i papabili per scendere in campo dall'inizio lunedì sera, a Bologna, contro la Turchia. Questione di turnover, di gestione delle energie, come Mancini del resto ha sempre fatto da quando questo mini ciclo di Nations League ha preso il via.

    “Questo dipende dal mister - ha spiegato Vergara a Repubblica - Devo solo farmi trovare sempre pronto. In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Una piacevole sensazione, anche se la punizione di Olise mi ha lasciato a bocca aperta”.

    Antonio giocherebbe nuovamente a destra nel tridente, in questo caso. Il suo ruolo preferito, ha rivelato, "perché essendo mancino ho la possibilità di rientrare sul piede sinistro. Ma sono a totale disposizione di Mancini".

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    CRESCITA E GESTIONE

    Vergara, in ogni caso, è uno che i piedi per terra li sa tenere. E anche se non lo sapesse fare, ci penserebbe Massimiliano Allegri a ricordarglielo.

    "Credo che nel dare troppa responsabilità a Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 13 partite nel Napoli, bisogna andarci un pochino piano", diceva l'allenatore del Napoli all'inizio di settembre, dopo averlo lasciato in panchina per tutti i 90 minuti contro il Como.

    Qualcuno potrebbe interpretarlo come un passo indietro. Si tratta pur sempre di un giocatore che nella scorsa stagione aveva più volte tolto le castagne dal fuoco ad Antonio Conte, fornendogli una soluzione alla clamorosa emergenza che aveva investito la rosa, centrocampo in primis.

    E invece così non è. Il Napoli crede in Vergara, gli ha fatto firmare il rinnovo fino al 2031, ma ha intenzione di farlo crescere con calma. Come Mancini. Che però, contro la Turchia, potrebbe puntare su di lui dall'inizio per la prima volta.

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