Vergara e l'arte di "divertirsi" ovunque: contro la Turchia sogna la prima da titolare con l'Italia

Tante le cose buone mostrate da Vergara allo Stade de France, dove ha messo piede al posto di Pio Esposito, consentendo così a Kean di andare a fare il centravanti dell'Italia.

Il mancino napoletano si è così piazzato a destra nel 4-3-3 di Mancini. E ha giocato con personalità e pure un pizzico di spavalderia. Non era scontato, per uno che fino a un anno fa circa era una sorta di "dimenticato" nella rosa del Napoli di Conte.

Una bella giocata di qua, un recupero difensivo di là. E poi un colpo di tacco, una corsa, un cross, anche un'ammonizione per un fallo su Truffert. Vergara, nei 28 minuti più recupero di Saint-Denis, ha mostrato un po' di tutto.

E poi quelle due iniziative che quasi hanno confezionato il clamoroso colpaccio. Prima Vergara ha servito la palla giusta sulla testa di Kean, poi - da sinistra - sui piedi di Barella: solo che il centravanti del Como è stato stoppato da Maignan e il centrocampista dell'Inter ha mancato la porta da ottima posizione.