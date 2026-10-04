Vergara e l'arte di "divertirsi" ovunque: contro la Turchia sogna la prima da titolare con l'Italia

In mezz'ora circa si possono fare diverse cose. Anche bagnare nel modo giusto l'esordio con la maglia dell'Italia, l'altra casacca azzurra per uno che l'azzurro lo indossa già tutte le domeniche.
Antonio Vergara lo ha fatto. Venerdì sera è toccato finalmente a lui, dopo l'esclusione contro il Belgio e la panchina in Turchia. Roberto Mancini lo ha mandato in campo al minuto 62, posizionandolo esterno offensivo nel tridente italiano.
Il jolly del Napoli non ha tradito le attese. Era la sua prima in Nazionale, come detto, ma le risposte sono state ampiamente positive. Tanto che una conferma contro la Turchia, stavolta dall'inizio, è più che possibile.
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