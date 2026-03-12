Unpopular Opinion - Perché il Milan, con Allegri, può vincere davvero lo Scudetto

I due derby vinti sono l'emblema del fatto che Allegri le partite importanti, gli scontri diretti, non li sbaglia.

Il limite del Milan, quest'anno, è stato perdere punti quando invece non avrebbe dovuto perderli. Per questo il calendario difficile, paradossalmente, potrebbe essere quasi un bene.

Nelle ultime 10 giornate i rossoneri affronteranno Lazio e Napoli in trasferta, Juventus e Atalanta in casa. All'andata, in queste sfide, il Milan è rimasto imbattuto, con due vittorie (Lazio e Napoli) e due pareggi (Juve, col rigore decisivo sbagliato da Pulisic, e Atalanta).

Il prossimo mese, in tal senso, sarà decisivo, visto che l'Inter nel frattempo se la vedrà con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. Con l'ennesimo derby perso e il fantasma di una clamorosa rimonta come fattori psicologici da non sottovalutare.