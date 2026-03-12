La nostra Unpopular Opinion vi porterà a dibattere, discutere, polemizzare e riflettere su concetti, idee e punti di vista che il calcio di oggi ha ormai forse esasperato.
Unpopular Opinion - Perché il Milan, con Allegri, può vincere davvero lo Scudetto
PERCHÈ ALLEGRI LO HA GIÀ FATTO
Io continuo coerente con la mia battaglia sul fatto che il Milan, senza Allegri in panchina, non sarebbe dove è adesso.
Perché, al netto delle critiche sul gioco, non dimentichiamoci che Max prende il Milan dall'8° posto finale in classifica e lo eleva a uno status differente, lo trasforma come mentalità e attitudine in una squadra capace di lottare per lo Scudetto, cosa che probabilmente non sarebbe riuscita a nessun altro allenatore.
Oggi il Milan è a -7 dall'Inter con 10 giornate ancora da giocare. Per la maggior parte la missione rimonta è un'utopia, ma con Allegri la situazione cambia. Per la sua gestione della pressione. E perché l'ha già fatto.
Stagione 2015-2016: il 28 ottobre la sua Juventus è a -11 dal Napoli, tre mesi dopo completerà la rimonta vincendo lo scontro diretto e successivamente lo Scudetto, con 15 vittorie consecutive e una difesa bunker.
PERCHÈ LE PARTITE IMPORTANTI NON LE SBAGLIA
I due derby vinti sono l'emblema del fatto che Allegri le partite importanti, gli scontri diretti, non li sbaglia.
Il limite del Milan, quest'anno, è stato perdere punti quando invece non avrebbe dovuto perderli. Per questo il calendario difficile, paradossalmente, potrebbe essere quasi un bene.
Nelle ultime 10 giornate i rossoneri affronteranno Lazio e Napoli in trasferta, Juventus e Atalanta in casa. All'andata, in queste sfide, il Milan è rimasto imbattuto, con due vittorie (Lazio e Napoli) e due pareggi (Juve, col rigore decisivo sbagliato da Pulisic, e Atalanta).
Il prossimo mese, in tal senso, sarà decisivo, visto che l'Inter nel frattempo se la vedrà con Atalanta, Fiorentina, Roma e Como. Con l'ennesimo derby perso e il fantasma di una clamorosa rimonta come fattori psicologici da non sottovalutare.
PERCHÈ LE COLONNE DELL'INTER STANNO TREMANDO
Tra infortuni e rendimento sotto le aspettative, il terreno sotto i piedi dell'Inter non è più così stabile. Vero che Chivu ha dimostrando quest'anno di reagire alla grande alle avversità, ma in un momento così decisivo pesa tutto molto di più.
Pesa l'infortunio di Lautaro, che rischia di tornare solo dopo la sosta. Pesa la condizione fisica non ottimale di Calhanoglu, con continui 'start and stop'. Pesa il recupero a rilento di Dumfries, con Luis Henrique che partita dopo partita si sta dimostrando inadeguato alla titolarità in una squadra come l'Inter.
Pesa la palese involuzione di Barella e Thuram, totalmente irriconoscibili rispetto alle passate stagioni. E comincia a pesare anche la dipendenza dalle giocate di Federico Dimarco: se si annulla lui, si annulla concettualmente mezza Inter.
PERCHÈ IL MILAN STA RITROVANDO TUTTI
Nonostante la coppia Pulisic-Leao sia stata un'arma praticamente inutilizzata in questa stagione, il Milan è rimasto lì. Sette punti sono comunque tanti, è vero, ma in palio ce ne sono 30. Tanti anche quelli.
Recuperare Pulisic, in tal senso, può essere più che mai decisivo. L'americano non segna dalla 17a giornata, il Milan ha bisogno di lui, della sua capacità di determinare, incidere, trascinare.
Con il vero Pulisic è più che mai possibile credere allo Scudetto. Considerando il fatto gli altri big stanno benissimo, su tutti Modric e Rabiot, nel momento 'on fire' della loro stagione come numeri e presenza in campo.
Poi c'è il fattore Leao, ma Allegri (a dispetto di tutti gli altri allenatori passati negli ultimi anni sulla panchina del Milan) non ha costruito la squadra sul portoghese. D'altronde, senza Leao, il Milan in questa stagione ha vinto 6 partite, segnando 16 goal senza subirne. Il Milan quindi funziona, anche senza Leao. Se poi Rafa decide di fare quello che sa fare, allora ancora meglio.
E poi c'è la crescita di Fofana e De Winter, per non parlare del rilancio di Estupinan, la cui stagione, dopo il goal nel derby, può svoltare totalmente. Senza dimenticare il recupero di Gimenez, magari sottovalutato, che offrirà un'opzione in più per l'attacco.
Allegri avrà insomma tutta la rosa a disposizione per provare a fare quello che tutti ritengono impossibile: vincere lo Scudetto. Perché può farlo, davvero.
