Un fallimento che ha i contorni della conferma: l'Italia non è più una grande del calcio mondiale

La Nazionale Azzurra, nel corso degli ultimi anni, ha fagocitato commissari tecnici a ripetizione.

Il primo è stato Ventura, addosso al quale sono state fatte ricadere tutte le colpe per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, poi è toccato a Mancini (al quale, in verità, era stata perdonata la mancata qualificazione a Qatar 2022, visto il precedente trionfo a Euro 2020) ed infine a Spalletti, che ha guidato la Nazionale nel corso della più che deludente spedizione a Euro 2024 ed è stato poi esonerato, di fatto, alla vigilia di una partita, quella con la Moldavia, che lo scorso giugno ha dovuto comunque vivere dalla panchina (altro sentore che qualcosa non funziona).

Cosa succederà ora con Gattuso? Gli era stato affidato il compito di riportare l'Italia ai Mondiali e la cosa non gli è riuscita. In otto partite da commissario tecnico ne ha perse solo due, l'ultima delle quali si è già guadagnata un posto nella storia.

Tutti gli hanno riconosciuto il fatto di essere riuscito a ricreare un gruppo, a riportare a Coverciano quel senso di appartenenza che sembrava essere stato smarrito.

Basterà questo per la riconferma? Forse, in questo momento, è difficile pensare che si possa ripartire da lui dopo una tale debacle, ma Gravina, dopo il triplice fischio finale della sfida di Zenica, è stato rapidissimo nel chiedergli di restare alla guida della Nazionale.



