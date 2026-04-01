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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Un fallimento che ha i contorni della conferma: l'Italia non è più una grande del calcio mondiale

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

Mentre in molti si interrogano sul futuro di Gattuso e Gravina, la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali certifica quello che è il suo nuovo status.

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Il 'giorno dopo' è, se possibile, ancora più duro. Una sola notte non può bastare per lenire il dolore di un ennesimo fallimento: quello del calcio italiano.

Se la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 aveva rappresentato una deludente novità con la quale non eravamo abituati a fare i conti, e quella del 2022 una conferma che avrebbe dovuto richiedere decisioni anche drastiche, la mancata partecipazione a quelli del 2026 ha già assunto i contorni del baratro.

Normale, dunque, chiedersi come e da chi il calcio italiano debba ripartire. Il trionfo del 2021 a Euro 2020 ha rappresentato un'incredibile eccezione a quella che è diventata una regola, ma anche, forse, il pretesto per non prendere quelle misure che invece un intero movimento richiedeva.


  • L'ITALIA NON È PIÙ UNA GRANDE

    In passato, quando si pensava alle più grandi Nazionali del mondo, non si poteva non inserire l'Italia nel novero.

    Il nostro calcio, nel corso dei decenni, ha prodotto alcuni dei più grandi fuoriclasse di ogni tempo, campioni che hanno contribuito a scrivere una storia tinta d'Azzurro.

    Le quattro stelle sul petto stanno a ricordare che quella dell'Italia è una delle rappresentative più titolate del pianeta, ma cosa resta dei fasti e della grandezza del passato?

    Dopo la terza mancata qualificazione a un Mondiale, evidentemente poco. Quello che era una fucina di talenti è diventato un movimento che fatica a sfornare giocatori di alto livello, elementi che possono fare la differenza nei club più importanti e magari anche ambire al Pallone d'Oro.

    Forse dietro ai fallimenti della Nazionale c'è semplicemente una certa abitudine a una mediocrità che è diventata normalità.

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  • gattuso(C)Getty Images

    DA CHI RIPARTIRE IN PANCHINA?

    La Nazionale Azzurra, nel corso degli ultimi anni, ha fagocitato commissari tecnici a ripetizione.

    Il primo è stato Ventura, addosso al quale sono state fatte ricadere tutte le colpe per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, poi è toccato a Mancini (al quale, in verità, era stata perdonata la mancata qualificazione a Qatar 2022, visto il precedente trionfo a Euro 2020) ed infine a Spalletti, che ha guidato la Nazionale nel corso della più che deludente spedizione a Euro 2024 ed è stato poi esonerato, di fatto, alla vigilia di una partita, quella con la Moldavia, che lo scorso giugno ha dovuto comunque vivere dalla panchina (altro sentore che qualcosa non funziona).

    Cosa succederà ora con Gattuso? Gli era stato affidato il compito di riportare l'Italia ai Mondiali e la cosa non gli è riuscita. In otto partite da commissario tecnico ne ha perse solo due, l'ultima delle quali si è già guadagnata un posto nella storia.

    Tutti gli hanno riconosciuto il fatto di essere riuscito a ricreare un gruppo, a riportare a Coverciano quel senso di appartenenza che sembrava essere stato smarrito.

    Basterà questo per la riconferma? Forse, in questo momento, è difficile pensare che si possa ripartire da lui dopo una tale debacle, ma Gravina, dopo il triplice fischio finale della sfida di Zenica, è stato rapidissimo nel chiedergli di restare alla guida della Nazionale.


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  • IL FUTURO DI GRAVINA

    Come è normale che sia e come è sempre successo negli ultimi anni, dopo ogni fallimento Azzurro, a finire nel mirino dei più critici è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

    Dopo la sconfitta contro la Bosnia, in molti si attendevano le sue dimissioni, ma di fatto prima ha voluto esaltare Gattuso e il suo gruppo, poi ha rinviato ogni discorso.

    "Capisco l'esercizio della richiesta di dimissioni al quale sono abituato negli ultimi tempi, ma le valutazioni spettano di diritto al Consiglio".

    I prossimi giorni diranno dunque se la FIGC ripartirà da una nuova guida o se Gravina riuscirà a mantenere ancora una volta il suo posto. Lo ha già fatto dopo una mancata qualificazione ai Mondiali e dopo uno degli Europei più 'tristi' giocati dalla nostra Nazionale: se dovesse riuscirci ancora stabilirebbe una sorta di primato assoluto.

    Ad aiutarlo a resistere potrebbe essere il 98% dei consensi ricevuti nelle elezioni che si sono tenute proprio dopo l'ultima disfatta agli Europei.

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    UN CAMPIONATO CHE NON AIUTA

    Dopo la sconfitta di Zenica, sono stati in molti coloro che hanno voluto riconoscere a questa Nazionale quantomeno il coraggio di averci provato.

    Lo stesso Rino Gattuso ha parlato di "ragazzi che non si meritavano una batosta così per la prestazione" e ci si è spinti fino a termini come "eroici".

    Vero è che gli Azzurri, sul campo della Bosnia, si sono dovuti spingere oltre i propri limiti, giocando una frazione di gioco intera più due tempi supplementari in inferiorità numerica, ma vero è anche che, nonostante il goal del vantaggio siglato da Kean, quella Azzurra era già una Nazionale in sofferenza, anche in undici contro undici.

    Le espulsioni fanno parte del gioco, così come le occasioni mancate e i rigori falliti: quello che è certo è che anche alla vigilia della partita non si è mai avuta la sensazione che l'Italia potesse avere vita facile contro una rivale di rango decisamente inferiore.

    Un'inferiorità che poi si è rivelata essere solo 'sulla carta', visto che la Bosnia si è giocata la qualificazione ai Mondiali senza il minimo timore reverenziale e mostrandosi a tratti anche migliore.

    Forse l'Italia è semplicemente alle prese con una generazione di calciatori non all'altezza, elementi spesso esaltati anche da un campionato che da anni non è più all'altezza dei fasti del passato.

    Oggi i migliori elementi delle squadre di Serie A sono quasi tutti stranieri ed anche per un commissario tecnico è diventato sempre più difficile andare a colpo sicuro.

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