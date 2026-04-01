Un fallimento che ha i contorni della conferma: l'Italia non è più una grande del calcio mondiale

Il 'giorno dopo' è, se possibile, ancora più duro. Una sola notte non può bastare per lenire il dolore di un ennesimo fallimento: quello del calcio italiano.
Se la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 aveva rappresentato una deludente novità con la quale non eravamo abituati a fare i conti, e quella del 2022 una conferma che avrebbe dovuto richiedere decisioni anche drastiche, la mancata partecipazione a quelli del 2026 ha già assunto i contorni del baratro.
Normale, dunque, chiedersi come e da chi il calcio italiano debba ripartire. Il trionfo del 2021 a Euro 2020 ha rappresentato un'incredibile eccezione a quella che è diventata una regola, ma anche, forse, il pretesto per non prendere quelle misure che invece un intero movimento richiedeva.