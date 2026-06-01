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Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
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Ufficiale, Davide Ancelotti al Lille: per il figlio di Carlo è la prima esperienza da allenatore in Europa

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D. Ancelotti

Reduce dall'esordio poco felice alla guida del Botafogo, Davide Ancelotti approda in Francia e firma per due anni con il Lille: prenderà il posto di Genesio, ma prima lavorerà col padre ai Mondiali.

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La carriera di Davide Ancelotti, figlio del ct del Brasile Carlo – col quale tornerà a collaborare in occasione dei Mondiali – riparte dal campionato francese. Il Lille, squadra che ha concluso l'ultima Ligue 1 al terzo posto e dunque si è conquistato l'accesso alla Champions League 2026/2027, ha infatti nominato il giovane allenatore italiano (classe 1989) come successore di Bruno Genesio.

  • IL COMUNICATO

    Recita così il comunicato diffuso dal Lille: “Il LOSC ha annunciato oggi la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano di 36 anni, che ha lavorato con alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale”. 



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  • L'ESPERIENZA IN BRASILE

    Per Davide Ancelotti si tratta della seconda esperienza da tecnico alla guida di una prima squadra dopo quella al Botafogo dal luglio al dicembre 2025: 33 partite, con un bottino di 15 vittorie, 10 pareggi e 8 vittorie ed un esonero arrivato dopo il successo per 4-2 sul Fortaleza. I suoi inizi sono invece legati alle prime esperienze da collaboratore tecnico del padre Carlo al Paris Saint-Germain, per poi seguirlo anche nelle successive esperienze con Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton. Prima di una iniziale parentesi sempre nel gruppo tecnico della nazionale brasiliana da giugno a luglio del 2025. Ora accompagnerà papà Carlo anche in questa prima avventura per entrambi in un Mondiale, prima di immergersi nel suo debutto alla guida di un club europeo.

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  • SOGNO MILAN

    Recentemente intervistato da La Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti si era espresso così sulle sue prospettive di carriera: “Prima di intraprendere questa carriera ero milanista in campo e nella vita. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca nella finale di Coppa Intercontinentale. Mi piacerebbe molto allenare il Milan come mio padre e mi sento anche pronto per farlo”. Dovranno attendere, sia lui che il Milan, visto che dopo i Mondiali inizia una nuova esperienza alla guida del Lille.

  • LE PRIME PAROLE

    Queste sono invece le prime parole rilasciate da Davide Ancelotti ai canali ufficiali del Lille: “Sono molto orgoglioso e felice e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la fiducia e per questa opportunità. Abbiamo parlato a lungo e ho trovato una vera sintonia, con idee e valori condivisi. Il progetto LOSC è perfetto per me, con la sua identità ben definita, gli standard elevati e l'impegno nel lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo che partecipa regolarmente alle competizioni europee. È un onore per me rappresentare il LOSC oggi”.

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