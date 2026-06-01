Ufficiale, Davide Ancelotti al Lille: per il figlio di Carlo è la prima esperienza da allenatore in Europa

Queste sono invece le prime parole rilasciate da Davide Ancelotti ai canali ufficiali del Lille: “Sono molto orgoglioso e felice e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la fiducia e per questa opportunità. Abbiamo parlato a lungo e ho trovato una vera sintonia, con idee e valori condivisi. Il progetto LOSC è perfetto per me, con la sua identità ben definita, gli standard elevati e l'impegno nel lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo che partecipa regolarmente alle competizioni europee. È un onore per me rappresentare il LOSC oggi”.