La carriera di Davide Ancelotti, figlio del ct del Brasile Carlo – col quale tornerà a collaborare in occasione dei Mondiali – riparte dal campionato francese. Il Lille, squadra che ha concluso l'ultima Ligue 1 al terzo posto e dunque si è conquistato l'accesso alla Champions League 2026/2027, ha infatti nominato il giovane allenatore italiano (classe 1989) come successore di Bruno Genesio.
Ufficiale, Davide Ancelotti al Lille: per il figlio di Carlo è la prima esperienza da allenatore in Europa
IL COMUNICATO
Recita così il comunicato diffuso dal Lille: “Il LOSC ha annunciato oggi la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano di 36 anni, che ha lavorato con alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale”.
L'ESPERIENZA IN BRASILE
Per Davide Ancelotti si tratta della seconda esperienza da tecnico alla guida di una prima squadra dopo quella al Botafogo dal luglio al dicembre 2025: 33 partite, con un bottino di 15 vittorie, 10 pareggi e 8 vittorie ed un esonero arrivato dopo il successo per 4-2 sul Fortaleza. I suoi inizi sono invece legati alle prime esperienze da collaboratore tecnico del padre Carlo al Paris Saint-Germain, per poi seguirlo anche nelle successive esperienze con Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton. Prima di una iniziale parentesi sempre nel gruppo tecnico della nazionale brasiliana da giugno a luglio del 2025. Ora accompagnerà papà Carlo anche in questa prima avventura per entrambi in un Mondiale, prima di immergersi nel suo debutto alla guida di un club europeo.
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SOGNO MILAN
Recentemente intervistato da La Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti si era espresso così sulle sue prospettive di carriera: “Prima di intraprendere questa carriera ero milanista in campo e nella vita. Non ho vergogna a dire che da tifoso piansi a Yokohama dopo la sconfitta con il Boca nella finale di Coppa Intercontinentale. Mi piacerebbe molto allenare il Milan come mio padre e mi sento anche pronto per farlo”. Dovranno attendere, sia lui che il Milan, visto che dopo i Mondiali inizia una nuova esperienza alla guida del Lille.
LE PRIME PAROLE
Queste sono invece le prime parole rilasciate da Davide Ancelotti ai canali ufficiali del Lille: “Sono molto orgoglioso e felice e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la fiducia e per questa opportunità. Abbiamo parlato a lungo e ho trovato una vera sintonia, con idee e valori condivisi. Il progetto LOSC è perfetto per me, con la sua identità ben definita, gli standard elevati e l'impegno nel lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo che partecipa regolarmente alle competizioni europee. È un onore per me rappresentare il LOSC oggi”.
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