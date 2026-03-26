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Romania squadraGetty Images
Francesco Schirru

Turchia-Romania è in gara secca o andata e ritorno? Come funziona la semifinale playoff per i Mondiali

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Turchia vs Romania
Romania
Turchia

La giornata di spareggi Mondiali è aperta da Turchia e Romania, che sono state inserite nello stesso percorso playoff di Slovacchia e Kosovo.

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  • LA SEMIFINALE PLAYOFF

    Turchia e Romania giocano una sola semifinale, prevista in gara secca.

    Al termine dell'incontro, che potrebbe concludersi anche dopo i supplementari o i rigori a seconda del risultato al 90', la rappresentative vincitrice volerà direttamente in finale, non essendoci un ritorno.

    Chi tra Turchia e Romania giocherà la finale lo farà contro Slovacchia o Kosovo, inserite nello stesso percorso di spareggi per qualificarsi al Mondiale 2026 oramai imminente.

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  • FORMAZIONI UFFICIALI TURCHIA-ROMANIA

    Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct: Montella

    Romania (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Ct: Lucescu

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  • TURCHIA-ROMANIA, DOVE VEDERLA IN TV

    Turchia-Romania si può vedere esclusivamente in diretta tv e streaming con Sky o NOW.

    Il canale scelto per la gara di scenaa Istanbul, nello stadio del Besiktas, è Sky Sport Calcio, ovvero il numero 202 di Sky, Sky Go e NOW.

  • LA DATA DELLA FINALE

    Chi tra Turchia e Romania su qualificherà alla finale giocherà il match decisivo per i Mondiali martedì 31 marzo.

    La finale in gara secca, che dunque non prevede un ritorno, si disputerà in casa di chi tra Slovacchia e Kosovo vincerà la gara di questa sera.

    Il sorteggio UEFA ha infatti determinato la vincente tra Slovacchia o Kosovo ospiterà la finale, che dunque non hanno guadagnato questa possibilità per un 'merito' nel girone rispetto a Romania e Turchia.

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  • LE PARTITE DI STASERA

    SPAREGGI A

    Italia-Irlanda del Nord

    Galles-Bosnia Herzegovina

    SPAREGGI B

    Ucraina-Svezia

    Polonia-Albania

    SPAREGGI C

    Slovacchia-Kosovo

    SPAREGGI D

    Danimarca-Macedonia del Nord

    Repubblica Ceca-Irlanda