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Turchia-Romania è in gara secca o andata e ritorno? Come funziona la semifinale playoff per i Mondiali
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LA SEMIFINALE PLAYOFF
Turchia e Romania giocano una sola semifinale, prevista in gara secca.
Al termine dell'incontro, che potrebbe concludersi anche dopo i supplementari o i rigori a seconda del risultato al 90', la rappresentative vincitrice volerà direttamente in finale, non essendoci un ritorno.
Chi tra Turchia e Romania giocherà la finale lo farà contro Slovacchia o Kosovo, inserite nello stesso percorso di spareggi per qualificarsi al Mondiale 2026 oramai imminente.
FORMAZIONI UFFICIALI TURCHIA-ROMANIA
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct: Montella
Romania (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Ct: Lucescu
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TURCHIA-ROMANIA, DOVE VEDERLA IN TV
Turchia-Romania si può vedere esclusivamente in diretta tv e streaming con Sky o NOW.
Il canale scelto per la gara di scenaa Istanbul, nello stadio del Besiktas, è Sky Sport Calcio, ovvero il numero 202 di Sky, Sky Go e NOW.
LA DATA DELLA FINALE
Chi tra Turchia e Romania su qualificherà alla finale giocherà il match decisivo per i Mondiali martedì 31 marzo.
La finale in gara secca, che dunque non prevede un ritorno, si disputerà in casa di chi tra Slovacchia e Kosovo vincerà la gara di questa sera.
Il sorteggio UEFA ha infatti determinato la vincente tra Slovacchia o Kosovo ospiterà la finale, che dunque non hanno guadagnato questa possibilità per un 'merito' nel girone rispetto a Romania e Turchia.
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LE PARTITE DI STASERA
SPAREGGI A
Italia-Irlanda del Nord
Galles-Bosnia Herzegovina
SPAREGGI B
Ucraina-Svezia
Polonia-Albania
SPAREGGI C
Slovacchia-Kosovo
SPAREGGI D
Danimarca-Macedonia del Nord
Repubblica Ceca-Irlanda