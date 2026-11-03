Tragedia in Spagna, Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro in campo con Owono: lo ha comunicato il Tenerife

De Miguel, che contro Andorra era entrato in campo dalla panchina a mezz'ora circa dalla fine, è stato coinvolto agli sgoccioli della partita in un episodio che, alla fine, gli è costato la vita.

Su un lancio dalle retrovie, l'attaccante è scattato oltre la metà campo avversaria scontrandosi con il portiere avversario, l'equatoguineano Owono: quest'ultimo è intervenuto nel cerchio di centrocampo con il ginocchio alto tra il viso e la parte alta del torace di De Miguel e l'impatto è stato durissimo.

La preoccupazione in campo è salita ben presto alle stelle, mentre Owono veniva inevitabilmente espulso. De Miguel ha subìto un arresto cardiaco e i giocatori hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il giocatore è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale, in terapia intensiva.