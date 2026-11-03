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Jesus de Miguel TenerifeWikipedia
Stefano Silvestri

Tragedia in Spagna, Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro in campo con Owono: lo ha comunicato il Tenerife

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Tenerife vs FC Andorra
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Il calciatore spagnolo non ce l'ha fatta ed è deceduto in ospedale per le conseguenze del tremendo episodio di lunedì. Il suo club: "Nulla può lenire questo dolore".

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Jesus de Miguel non ce l'ha fatta. Il giocatore del Tenerife è morto questa mattina in ospedale per le conseguenze dello scontro con Owono, portiere di Andorra, durante la partita della Segunda Division spagnola andata in scena lunedì.

Ad annunciare tristemente il decesso dell'attaccante è stato il suo club, che in mattinata ha emesso un comunicato ufficiale colmo di dolore.

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  • IL COMUNICATO DEL TENERIFE

    "Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e increduli che sia vero, CD Tenerife annuncia la tragica scomparsa di Jesus de Miguel Alameda, avvenuta martedì 3 novembre 2026 alle ore 8:00.

    Non ci sono parole di conforto; assolutamente nulla può lenire questo profondo dolore. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta Tenerife, che piange questa crudele perdita.

    La famiglia di Jesus de Miguel esprime la propria gratitudine per ogni gesto di sostegno ricevuto e chiede gentilmente il massimo rispetto per la propria privacy in questo momento difficile".

  • LO SCONTRO CON OWONO

    De Miguel, che contro Andorra era entrato in campo dalla panchina a mezz'ora circa dalla fine, è stato coinvolto agli sgoccioli della partita in un episodio che, alla fine, gli è costato la vita.

    Su un lancio dalle retrovie, l'attaccante è scattato oltre la metà campo avversaria scontrandosi con il portiere avversario, l'equatoguineano Owono: quest'ultimo è intervenuto nel cerchio di centrocampo con il ginocchio alto tra il viso e la parte alta del torace di De Miguel e l'impatto è stato durissimo.

    La preoccupazione in campo è salita ben presto alle stelle, mentre Owono veniva inevitabilmente espulso. De Miguel ha subìto un arresto cardiaco e i giocatori hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza. Il giocatore è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale, in terapia intensiva.

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  • IL PEGGIORAMENTO NELLA NOTTE

    In un primo momento le condizioni di De Miguel erano state definite "stabili" dal Tenerife, prima di un peggioramento delle condizioni del calciatore avvenuto nel corso della nottata.

    Il club spagnolo aveva già comunicato alcune ore fa che "le condizioni neurologiche di Jesus de Miguel sono peggiorate" e che "ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore".

    Alla fine De Miguel non ce l'ha fatta ed è morto attorno alle 8 di questa mattina, martedì 3 novembre.

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  • CHI ERA JESUS DE MIGUEL

    Originario di Madrid, De Miguel ha giocato per più di un decennio in diverse formazioni delle serie minori spagnole, spingendosi al massimo fino alla Segunda Division senza mai riuscire a coronare il sogno di debuttare nella Liga.

    Il Tenerife lo aveva acquistato dal Castellon un anno fa e il rendimento nella prima stagione era stato più che buono: 11 goal e 7 assist in 29 presenze nella seconda divisione spagnola. Quest'anno aveva invece perso spazio ed era ancora a secco.

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