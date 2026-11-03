Tragedia in Spagna, Jesus de Miguel è morto dopo lo scontro in campo con Owono: lo ha comunicato il Tenerife

Jesus de Miguel non ce l'ha fatta. Il giocatore del Tenerife è morto questa mattina in ospedale per le conseguenze dello scontro con Owono, portiere di Andorra, durante la partita della Segunda Division spagnola andata in scena lunedì.
Ad annunciare tristemente il decesso dell'attaccante è stato il suo club, che in mattinata ha emesso un comunicato ufficiale colmo di dolore.
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