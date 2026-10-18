Totti rivela: "Ho rischiato di morire di Covid, avevo la febbre a 39 e non respiravo"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti ha affrontato anche alcuni temi legati alla sfera personale, tra ricordi particolari e momenti difficili:
"Mesi fa ero con Isabel (una delle figlie, ndr) in moto, fermo a un semaforo. Uno mi riconosce e mi dice “Ciao Capitano”. Al semaforo successivo mi affianco di nuovo e vedo che piange. Mi dice che io per lui sono più importante di suo padre e sua madre, vabbè. Ma poi mi racconta che lui si è abbonato in Tribuna Tevere e va tutte le domeniche nella speranza di vedermi scendere in campo dallo spogliatoio. Quando ovviamente non mi vede che fa? Se ne va. Gli ho detto che secondo me non stava bene e che almeno vedesse la partita. Lui mi ha risposto che per lui nel 2017 è finito tutto. Un caso estremo".