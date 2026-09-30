Tonali convince davanti alla difesa: ha trovato il suo vero ruolo con l'Italia?

La bella prova di Tonali in Turchia, in netta contrapposizione con quel che si era visto pochi giorni prima all'Olimpico col Belgio, fornisce una soluzione in più a un Mancini che, quanto a soluzioni, rimane alla continua e spasmodica ricerca.

L'Italia, in effetti, non è che abbondi nel ruolo di regista. O meglio: gli interpreti ci sarebbero pure, ma nessuno in grado di diventare un'unanimità.

Il titolare fino a marzo è stato Manuel Locatelli, che però è infortunato e ne avrà ancora per un bel po'. Ricci è involuto da un anno dopo l'addio al Torino, Rovella ha dovuto combattere con gli infortuni. Tra i convocati c'è il torinista Mandragora, che però tra Belgio e Turchia è rimasto sempre in panchina.

E il cagliaritano Romano? Sì, è in piena corsa. Rappresenta il futuro, e il tanto chiacchierato errore contro il Belgio è già stato riposto in soffitta da Mancini. Ma in Sardegna fa pur sempre la mezzala, con Winks a dirigere il traffico davanti alla retroguardia di Pisacane.