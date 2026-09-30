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Tonali ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Tonali convince davanti alla difesa: ha trovato il suo vero ruolo con l'Italia?

UEFA Nations League A
Italia
S. Tonali

Il centrocampista del Tottenham è stato schierato in quel ruolo contro la Turchia, riscattando la prova opaca contro il Belgio. Mancini ha trovato un nuovo play?

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A Bursa si è visto un nuovo Sandro Tonali. "Nuovo" nel senso di prestazione, intanto: niente a che vedere con quella contro il Belgio. E poi nuovo, stavolta senza virgolette, anche come ruolo.

L'ex centrocampista del Milan, che in estate si è trasferito dal Newcastle al Tottenham, in Turchia ha fatto il regista davanti alla difesa. Dunque non la mezzala, come in Nazionale era stato utilizzato praticamente sempre prima di lunedì sera.

Com'è andata? Bene, molto bene. Per l'Italia, che ha riscattato il disastro contro il Belgio imponendosi con un netto 4-1. Ma anche per Tonali, capace di dare a Mancini una nuova soluzione in mezzo al campo.


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  • TONALI PLAY, FAGIOLI MEZZALA

    A guardare la formazione titolare dell'Italia contro i turchi, sarebbe stato naturale pensare a un errore di schieramento. Nel senso che la soluzione naturale sarebbe stata Tonali mezzala e Nicolò Fagioli regista. Ma così non è stato.

    Alla fine davanti alla retroguardia si è piazzato proprio l'ex rossonero. E Fagioli è stato spostato da Mancini un po' più verso l'esterno, sul centro-sinistra, con Frattesi a completare il reparto. Ci sta: il giocatore viola sa fare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, pur essendosi stabilizzato ormai come play.

    La mossa ha funzionato alla grande anche grazie al palleggio che il reparto di mezzo ha imposto nella metà campo avversaria. Tocchi di prima, qualità nei piedi, inserimenti: a Bursa si è visto tutto questo. Una girandola impazzita che, anche grazie a Tonali e Fagioli, ha mandato in tilt la squadra di Montella soprattutto in un primo tempo dominato in lungo e in largo.

  • SOLUZIONE PER MANCINI...

    La bella prova di Tonali in Turchia, in netta contrapposizione con quel che si era visto pochi giorni prima all'Olimpico col Belgio, fornisce una soluzione in più a un Mancini che, quanto a soluzioni, rimane alla continua e spasmodica ricerca.

    L'Italia, in effetti, non è che abbondi nel ruolo di regista. O meglio: gli interpreti ci sarebbero pure, ma nessuno in grado di diventare un'unanimità.

    Il titolare fino a marzo è stato Manuel Locatelli, che però è infortunato e ne avrà ancora per un bel po'. Ricci è involuto da un anno dopo l'addio al Torino, Rovella ha dovuto combattere con gli infortuni. Tra i convocati c'è il torinista Mandragora, che però tra Belgio e Turchia è rimasto sempre in panchina.

    E il cagliaritano Romano? Sì, è in piena corsa. Rappresenta il futuro, e il tanto chiacchierato errore contro il Belgio è già stato riposto in soffitta da Mancini. Ma in Sardegna fa pur sempre la mezzala, con Winks a dirigere il traffico davanti alla retroguardia di Pisacane.

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  • Sandro Tonali - Tottenham Hotspur 2026Getty

    ...E SOLUZIONE PER DE ZERBI

    Anche Roberto De Zerbi, naturalmente, osserva interessato quel che sta accadendo in Nations League. Specialmente alla luce di tutto ciò che è successo al Tottenham fin qui.

    Gli Spurs non hanno ancora vinto in questa stagione in campionato: l'unica vittoria è arrivata contro il Charlton in Carabao Cup, competizione da cui peraltro sono già stati eliminati per mano del Liverpool. E anche Tonali ha faticato enormemente a giustificare i circa 116 milioni di euro spesi per il suo arrivo dal Newcastle.

    Il Tottenham è stato schierato praticamente sempre col 4-2-3-1 da De Zerbi, con Tonali in coppia con un altro centrocampista. Non è andata bene, come detto. E sta continuando a non andar bene. Ma intanto, da Mancini e dal mondo azzurro un'indicazione positiva sta arrivando.

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  • "POSSO FARE TUTTI I RUOLI"

    Senza Locatelli, e con Romano che all'esordio qualche difficoltà l'ha palesata, Tonali dovrebbe essere confermato centralmente anche venerdì in Francia, contro la squadra di Zidane che fin qui ne ha vinte due su due.

    Preferenze, del resto, il giocatore del Tottenham non ne ha. Al Milan giocava a due, con l'Italia spesso a tre ma da mezzala. Il conduttore del gioco l'ha fatto raramente, ma in Turchia ha dimostrato ampiamente di potersi adattare nella maniera giusta.

    "Posso fare tutti i ruoli di centrocampo, non ho preferenze - diceva del resto prima della partita di Bursa - Ogni partita cambia e ha spazi diversi, ai quali ti devi adattare di gara in gara".

    Musica per le orecchie di Mancini, che a Saint-Denis ritroverà Nicolò Barella dopo avergli risparmiato la trasferta in Turchia. L'interista farà la mezzala, presumibilmente con Tonali in mezzo e forse con Frattesi dalla parte opposta. Così si andrà a caccia dell'impresa (im)possibile.

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