Tonali convince davanti alla difesa: ha trovato il suo vero ruolo con l'Italia?

A Bursa si è visto un nuovo Sandro Tonali. "Nuovo" nel senso di prestazione, intanto: niente a che vedere con quella contro il Belgio. E poi nuovo, stavolta senza virgolette, anche come ruolo.
L'ex centrocampista del Milan, che in estate si è trasferito dal Newcastle al Tottenham, in Turchia ha fatto il regista davanti alla difesa. Dunque non la mezzala, come in Nazionale era stato utilizzato praticamente sempre prima di lunedì sera.
Com'è andata? Bene, molto bene. Per l'Italia, che ha riscattato il disastro contro il Belgio imponendosi con un netto 4-1. Ma anche per Tonali, capace di dare a Mancini una nuova soluzione in mezzo al campo.
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